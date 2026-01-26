Nach Start: Welcher Dschungelcamper ist Zuschauerfavorit?

Im Dschungelcamp überschlugen sich schon in den ersten Tagen die Ereignisse: Die Promis kämpften gemeinsam um Sterne, mussten sich Ekelprüfungen stellen und lieferten sich heftige Wortgefechte vor laufenden Kameras. Besonders im Fokus stand in den vergangenen Tagen Ariel, die bereits mehrfach in Prüfungen gewählt wurde – allerdings jedes Mal ohne einen einzigen Stern ins Camp zurückkehrte. Nach einer gemeinsamen Essensprüfung, emotionalen Geständnissen am Lagerfeuer und Zoff unter anderem zwischen Umut Tekin (28) und Ariel sowie zwischen Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) stellt sich nun die Frage: Wer wächst gerade zum heimlichen Liebling heran – und wer verspielt sich schon jetzt die Sympathien des Publikums? Stimmt jetzt in der Promiflash-Umfrage ab!

Zumindest eine Kandidatin scheint aktuell deutlich an Zuspruch zu verlieren. An Tag vier sollte Ariel erneut zu einer Dschungelprüfung antreten, doch diesmal verweigerte sie komplett – und sorgte damit zum dritten Mal dafür, dass es null Sterne und damit nur Reis und Bohnen für alle gab. Im Netz brach daraufhin ein regelrechter Shitstorm los. Unter einem Instagram-Beitrag des offiziellen Show-Accounts ärgerte sich ein Nutzer: "Hat sie nicht gemacht?! Elf andere einfach im Stich gelassen?! Das sind doch mal gute Werte, die sie da vertritt..." Weitere Kommentare wurden schnell noch deutlicher: "Ariel müsste ihre Gage gestrichen bekommen. Raus mit ihr", forderte ein User.

Auch der Streit zwischen Eva und Samira sorgte zuletzt für heftige Diskussionen – nicht nur am Lagerfeuer, sondern auch im Netz. Reality-Kollegen wie Tommy Pedroni (30) meldeten sich in den sozialen Medien zu Wort. "Wie kann man so peinlich sein? Wer denkt sie, wer sie ist, bitte, hm?", wunderte sich der Germany Shore auf Instagram. Im Hintergrund war zudem seine Partnerin Paulina Ljubas (29) zu hören, die kein Verständnis für Evas Darstellung der Ereignisse zeigte: "Junge, du f*ckst aber mit verheirateten Männern?" Auch Nadja Großmann sparte nicht mit Kritik: "Wie kann man sich da hinsetzen und gefühlt kein bisschen Reue zeigen? Ich bin echt geschockt."

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp