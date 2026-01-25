Samira Yavuz konfrontiert Eva wegen zu später Entschuldigung

Im Dschungelcamp flammt der alte Seitensprung-Skandal um Samira Yavuz (32), ihren Ex Serkan (32) und Evanthia Benetatou (33) wieder auf – und diesmal knallt es direkt am Lagerfeuer. Die zweifache Mutter sucht gezielt das Gespräch mit ihrer Mitcamperin, weil sie es schade findet, dass die frühere Bachelor-Kandidatin nach ihrem ersten Aufeinandertreffen nicht selbst auf sie zugekommen ist. Vor den anderen Campern konfrontiert sie Eva mit dem Vorwurf, ihre Entschuldigung wenige Wochen vor dem Einzug ins Camp komme viel zu spät und wirke alles andere als ehrlich. Um ihren Punkt zu unterstreichen, holt die 32-Jährige ein Kissen hervor, auf dem eine Nachricht von Eva aufgedruckt ist. "Samira, es tut mir so furchtbar leid. Ich dachte, das wäre ein schlechter Scherz mit der Trennung", hatte sie damals geschrieben.

Im Einzelinterview ärgert sich Samira: "Ich frage mich, was sollte das für eine Entschuldigung sein?" Im direkten Gespräch legt sie nach: "Deine Nachricht ist so unfassbar dreist. Schämst du dich nicht? Sag's mir?" Eva gesteht nur: "Klar ist es unangenehm." Sie betont mehrfach, sie habe sich nicht früher getraut, weil ihr alles so peinlich gewesen sei und sie selbst stark gelitten habe. "Ich bin nicht die Ehebrecherin", erklärt sie im Camp und meint, das sei eine Sache zwischen Serkan und Samira gewesen. Doch die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin bleibt bei ihrer Sicht: "Du bist ein Teil, der die Ehe zerstört hat." Für sie wirkt die späte Entschuldigung nicht ernst, wie sie im Dschungeltelefon sagt: "Die meint das null ernst. Also eigentlich ist sie immer die Leidtragende, egal was sie macht."

Die anderen Campbewohner beobachten das Drama. Kandidatin Ariel bezeichnet das Ganze als "Theater", mit "der Betrogenen und dem Clown" in den Hauptrollen. Gegenüber Patrick Romer (30) zeigt sich Eva nach dem Streit sichtbar erschöpft und sagt: "Das ist einfach nur peinlich. Ich habe wahnsinnig viel Hass erfahren in den letzten Monaten und das macht etwas mit einem. Ich will kein Mitleid, aber irgendwann ist auch mal gut." Sie ist sicher: "Ihre Familie ist nicht wegen mir kaputt. Viele sagen auch, dass ich mich gar nicht entschuldigen muss." Gleichzeitig betont die Reality-Bekanntheit im Einzelinterview, sie habe selbst "wahnsinnig darunter gelitten" und es tue ihr auch für Samira leid. Nun wolle sie nach vorne schauen und das Thema für sich beenden.

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin

Anzeige Anzeige

RTL Eva im Dschungelcamp 2026