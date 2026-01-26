Kein Reality-TV: So verdient Kim Virginia Grey nun ihr Geld

Kim Virginia Grey (30) hat sich seit rund einem Jahr komplett von der Reality-TV-Bildfläche verabschiedet – doch untätig war die Influencerin laut eigenen Angaben keineswegs. Auf Instagram verriet Kim jetzt, womit sie fernab von Kameras und Trash-Formaten ihr Geld verdient – und wie sie aktuell ihre Tage verbringt. Statt Drehs und Dreiecksdrama stehen bei der ehemaligen Dschungelcamp-Bewohnerin nun Firmenaufbau, Verträge und Business-Termine auf dem Programm: "Da sich viele fragen, was ich arbeite: Ich habe Firmen in den UAE für internationale Kunden. Mache nebenher aber noch Goldinvestitionen und so weiter."

Von den Vereinigten Arabischen Emiraten aus kümmert sie sich um internationale Kunden – und kündigt gleichzeitig ein neues Projekt an, speziell für ihre eigene Community: "Ich habe endlich mit meinem Team auch eine Firma für euch eröffnet, sodass ich euch in ein bis zwei Wochen mehr sagen kann." Die vergangenen Wochen seien von einer wahren Flut an Papierkram geprägt gewesen: "Habe die letzten Wochen zig Verträge mit zig Menschen gemacht, Notar- und Anwaltstermine waren auch in Masse dabei." Trotz viel Stress blickt Kim mit großer Vorfreude auf ihr kommendes Projekt: "Bin echt froh, dass ich etwas erschaffen habe, mit dem ich andere Menschen so happy machen kann."

Schon vor wenigen Tagen hatte Kim in ihrer Social-Media-Story offen zugegeben, wie sehr die Arbeit derzeit an ihr und ihrem Ehemann Nikola Greys (30) zehrt. Nach einem kurzen Streit, den sie in einem Clip festhielt und dann wieder löschte, erklärte die Influencerin: "War übrigens nichts Wildes gestern." Nikola sei "nur etwas zickig" gewesen, was sie auf die aktuelle Belastung schob. Kim betonte: "Wir sind einfach momentan am Maximum, was die Arbeitslast betrifft."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025