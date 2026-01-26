Nach Hochzeit: Katie Price radiert Ehemann aus Insta-Bio aus

Katie Price (47) sorgt erneut für Schlagzeilen. Nur zwei Tage nach ihrer Blitzhochzeit mit Lee Andrews in Dubai hat die Reality-TV-Darstellerin jegliche Erwähnung ihres frisch angetrauten Mannes aus ihrer Instagram-Bio entfernt. Zunächst hatte sie Lee stolz markiert – inklusive des Hinweises "verheiratet @wesleeeandrews". Nun ist der Tag verschwunden. Dabei hatte Katie zuvor noch Bilder ihrer romantischen Hochzeit geteilt, auf denen sie in einem eng anliegenden, weißen Bodycon-Kleid zu sehen war, während Lee ein lässiges Outfit aus Leinenhose und Hemd trug.

Vor zwei Tagen hatten Katie und Lee ihren romantischen Neustart noch öffentlich gefeiert. Lee, der in Dubai lebt, teilte auf Instagram ein Foto mit seiner frisch angetrauten Frau und schwärmte: "Niemand wird je verstehen, wie dieses Märchen zustande gekommen ist." Katie repostete das Bild und erzählte ihren Followern, dass die beiden ihre Ringe sogar gekauft hätten, bevor sie sich überhaupt persönlich getroffen hatten. "All das, ohne uns getroffen zu haben – wir überließen es dem Schicksal, oder man könnte sagen, der Vorbestimmung", erklärte die ehemalige Glamour-Queen und versprach, Lee bekomme "die beste Version" von ihr. Damals betonte Katie: "Ich bin einfach so glücklich mit meinem Partner, der genauso glücklich ist wie ich. Was wir haben, dafür haben sie noch nicht mal die Worte erfunden." Womöglich ist nun alles genauso schnell wieder vorbei, wie es angefangen hat. In einem früheren Interview sagte Katie: "Ich will meine Zeit nicht verschwenden. Wenn ich nicht verliebt bin und es nicht läuft, dann sind das Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Man bleibt, macht einfach mit und es endet dann böse." Bleibt abzuwarten, ob Katie nach ihrer Hochzeit mit Lee tatsächlich direkt wieder einen Schlussstrich gezogen hat.

Im Hintergrund rumorte es längst: Laut britischen Medienberichten soll Katies Familie irritiert gewesen sein, wie rasant sie nach der Trennung von JJ Slater in den nächsten Eheversuch gestartet ist. Sie sollen erst über Instagram von der Verlobung erfahren haben. Für zusätzlichen Wirbel sorgt, dass sich nun auch Lees Mutter Trisha öffentlich zu Wort meldete. Das Medium aus Nottingham erzählte gegenüber Mirror, sie sei sehr betroffen von Gerüchten über eine angebliche turbulente Liebesvergangenheit ihres Sohnes: "Es gibt viele Lügen über Lee, und das macht mich wirklich traurig. Er war nicht zweimal verheiratet. Ich will meinen Sohn nur verteidigen, aber ich kann nicht viel sagen, bevor ich nicht alles weiß." Trisha betonte zugleich, dass Lee sie vorab über die Hochzeit informiert habe: "Er hat mit mir gesprochen, und wenn er glücklich ist, bin ich glücklich – er ist mein Sohn, und das ist alles, was zählt." Zu Katie sagte sie: "Natürlich weiß ich, wer Katie ist. Ich war ihr gegenüber immer sehr neutral. Jeder verdient eine Chance, man sollte nie jemanden verurteilen." Und mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Ihr könnt fragen, wie es ist, eine berühmte Schwiegertochter zu haben, aber sie hat auch eine berühmte Schwiegermutter!"

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Verlobten Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2026

Imago Katie Price im Juni 2025