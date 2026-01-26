Schürfwunde: Eva macht einen Abgang in den Dschungel-Weiher

Schmerzhafte Überraschung am Dschungelcamp-Weiher: Während Simone Ballack (49) den Weg zum Wasser nimmt und noch eindringlich vor dem glitschigen Untergrund warnt, rauscht kurz darauf Evanthia Benetatou (33) an – und fliegt in den Weiher. Eva rutscht aus, platscht ins kühle Nass und zieht sich am Oberschenkel sowie am Ellenbogen Schürfwunden zu. Zwar kann Eva schnell wieder aufstehen, doch die Szene sorgt im Camp sofort für Gesprächsstoff. Während Simone ihre eigene Vorahnung bestätigt sieht, sucht Eva die Erklärung weniger im glitschigen Untergrund als im Übersinnlichen. "Ich glaube an das böse Auge und heute hat auf jeden Fall jemand ein Auge auf mich gemacht", sagt sie vor den Kameras.

Samira Yavuz (32), mit der es im Camp und auch zuvor bereits Spannungen gegeben hatte, weist jede Beteiligung weit von sich: "Ich habe damit nix zu tun! Sicher nicht." Patrick Romer (30) übernimmt derweil die praktische Seite des Dramas, säubert Evas Schürfwunden sorgfältig und beruhigt danach alle mit seinem Update: Eva sei wieder fit und "wieder munter" im Camp unterwegs. Samira betont im Interview erneut: "Erzähl mir nichts von Karma" und wird anschließend tanzend am Weiher eingeblendet, während sie "I don't give a fuck anymore" singt.

Doch nicht nur im Camp wird über Evas Verhalten gesprochen. Ihre Begleiterin Claudia Obert (64), die eigentlich als Unterstützerin an Evas Seite nach Australien reiste, zeigte sich im Interview mit RTL bereits nach wenigen Tagen deutlich genervt von der Sensibilität der Reality-Queen. "Eva leidet da so vor sich hin. Sie leidet auch, wenn sie die falschen Schuhe anhat. Eva ist jemand, der scheinbar unheimlich gerne leidet, der unglaublich sensibel ist", erklärte Claudia. Sie machte deutlich, dass sie selbst ganz anders ticke und sagte offen: "Mich könnten die alle am Arsch lecken."

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou, Mirja du Mont (l.) und Patrick Romer, Dschungelcamp 2026