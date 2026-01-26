Dschungelcamp-Lovestory: Glauben Fans Ariel oder Umut mehr?

Im Dschungelcamp knistert es nicht romantisch, sondern gewaltig – und das ausgerechnet wegen einer angeblichen Fake-Lovestory zwischen Ariel und Umut Tekin (28). Die beiden Reality-TV-Stars sollen sich schon vor ihrem Einzug in den australischen Busch abgesprochen haben, vor laufenden Kameras auf großes Turteln zu machen. Doch jetzt, mitten in der Staffel, kracht es: Umut behauptet, Ariel habe die Idee zu der inszenierten Liebesgeschichte gehabt, Ariel wiederum sagt, der Plan sei von Umut gekommen. Während die beiden sich im Camp gegenseitig der Lüge bezichtigen, verlagert sich der Streit längst auch ins Netz.

Unter einem Beitrag von Promiflash entlädt sich die ganze Lagerbildung, die der TV-Zoff ausgelöst hat. Zahlreiche User schreiben, sie wären klar auf Umuts Seite. Kommentare wie "Ich glaube Umut zu 100 Prozent" oder "Ich glaube safe Umut, obwohl ich ihn sonst nicht besonders mag" häufen sich, dazu bekennen sich einige schlicht zu "Team Umut". Andere sehen das vollkommen anders und stellen den Realitystar scharf infrage: Ein Fan mutmaßt, Umut habe die Lovestory selbst vorgeschlagen und drehe nun alles so hin, "damit sie nicht auspacken kann über ihn in 'nem Streit oder so. Umut ist leider unberechenbar." Wieder andere User werfen ihm vor, nur auf Sendezeit aus zu sein und schreiben: "Wer glaubt denn einem Umut? Seine Taten aus den Shows zeigen seinen Charakter." Auf der Gegenseite verteidigen Ariel-Fans ihr Idol mit Sätzen wie "also wer Ariel schon länger verfolgt, weiß, dass sie das überhaupt nicht nötig hat" und feiern sie mit Kommentaren wie "Team Ariel in jeder Hinsicht, sie ist einfach Queen".

An Tag vier war der Streit zwischen Ariel und Umut im Camp eskaliert. Der Auslöser: eine Diskussion über den Ballermann, aus der schnell ein handfester Zoff über angebliche Intrigen wurde. Umut konfrontierte Ariel direkt vor den Kameras: "Wer hat vorher bei Facetime zu mir gesagt: 'Lass uns 'ne Lovestory im Dschungelcamp machen.'?" Die Influencerin reagierte wütend und hielt dagegen: "Du hast dich bei mir gemeldet! Das ist so gestört." Im Lagerfeuerlicht lieferten sich die beiden einen lauten Schlagabtausch. Besonders brisant: Beide schworen hoch und heilig, im Recht zu sein. Umut beteuerte: "Ich schwöre bei Gott, ich schwöre auf alles, dass du mich gefragt hast." Ariel setzte dagegen: "Ich schwöre auf meine Tochter!"

