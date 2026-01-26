Taylor Swift wohl schockiert über enthüllte Chats mit Blake

Taylor Swift (36) steht plötzlich im grellen Scheinwerferlicht eines Prozesses, mit dem sie eigentlich gar nichts zu tun haben wollte. In der laufenden Auseinandersetzung zwischen Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) sind private Textnachrichten der Sängerin mit Blake in den Gerichtsdokumenten gelandet – und damit in der Öffentlichkeit. Laut einem Bericht von Us Weekly soll Taylor schwer getroffen sein. Ein Insider erzählte dem Blatt, die Sängerin fühle sich entblößt und verletzt, weil intime Unterhaltungen, die sie in vertraulichen Momenten mit der Schauspielerin teilte, nun als Beweismaterial in einem Rechtsstreit verwendet und von einem Richter freigegeben wurden.

In den Gerichtsdokumenten, die im Rahmen eines Anhörungstermins vorgelegt wurden, ist zu lesen, dass Taylor Blake ihre Unterstützung zusicherte, aber auch bemerkte, wie sich deren Kommunikation verändert habe. Die beiden Stars unterhielten sich in den privaten Chats somit nicht nur über den Prozess gegen Justin, sondern reflektierten zudem ihre Freundschaft. In einer Botschaft erklärte Taylor, dass sie die übliche, humorvolle Art ihrer Freundin vermisse und dass sich einige ihrer letzten Nachrichten "so angefühlt haben, als würde sie eine Massenmail an 200 Mitarbeitende lesen". Blake hingegen äußerte das Gefühl, eine schlechte Freundin gewesen zu sein, während sie in den vergangenen Monaten mit ihrem Rechtsstreit gegen Justin beschäftigt war. Trotz einiger klärender Worte scheint der Bruch in der Freundschaft irreparabel zu sein. Wie unter anderem Page Six berichtet, soll der Kontakt zwischen den beiden Freundinnen inzwischen abgebrochen sein. Dass Taylor im Prozess nun womöglich als Zeugin geladen werden soll, könnte den Bruch zusätzlich vertiefen.

Taylor und Blake traten über Jahre bei Geburtstagen, Premieren und in Social-Media-Posts als eingeschworenes Team auf. In den Nachrichten beschreibt Taylor, wie sehr sie die "witzige, dunkle, normale" Blake vermisst, die ihr sonst direkt und ohne Filter schreibt – und macht damit deutlich, wie wichtig ihr diese Freundschaft im Alltag war. Blake wiederum betont in dem Chat, wie sehr Taylor ihr während des öffentlichen Konflikts mit Justin beigestanden habe und wie stark sie sich auf diese Unterstützung verlassen konnte. Hinter den nüchternen Zeilen eines Gerichtsverfahrens zeichnen sich so zwei Menschen ab, die jahrelang privat eng verbunden waren und jetzt mit der Belastung umgehen müssen, dass ihr vertraulicher Austausch in Akten, Schlagzeilen und Kommentaren zerpflückt wird.

Taylor Swift und Blake Lively im Januar 2024

Taylor Swift, Blake Lively und Justin Baldoni

Ice Spice, Taylor Swift, Blake Lively und Ashley Avignone bei einem Spiel der Kansas City Chiefs