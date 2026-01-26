Bella Hadid und Adan Banuelos trennen sich nach zwei Jahren

Bella Hadid (29) und ihr Cowboy-Liebster Adan Banuelos sollen nach rund zwei Jahren Beziehung getrennte Wege gehen – und das offenbar schon seit einigen Wochen. Wie Entertainment Tonight jetzt berichtet, haben sich das Model und der gefeierte Reiter, die sich 2023 bei einem Pferde-Event in Fort Worth, Texas, kennengelernt hatten, getrennt. Insider beschreiben die Liebe der beiden als ernst und intensiv, aber auch als "turbulent" und von On-off-Phasen geprägt. Während Adan weiterhin in der Welt der Cutting-Horses unterwegs ist, verbrachte die 29-Jährige die jüngsten Feiertage ohne ihn mit Freunden im Luxus-Skiort Aspen – ein weiteres Indiz dafür, dass es zwischen den beiden tatsächlich aus sein soll.

Doch die Trennung fällt Bella emotional wohl schwer. "Sie verarbeitet das noch", zitiert das US-Portal einen Insider, der betont, dass die Beziehung "sehr ernst" gewesen sei. Page Six berichtet zudem, dass die beiden nicht nur privat, sondern auch geschäftlich verbunden waren: Gemeinsam sollen sie Pferde im Millionenwert gekauft haben, was die Trennung zusätzlich kompliziert mache. Auf Social Media folgen sich Bella und der Cowboy-Trainer weiterhin – öffentlich geäußert haben sich bisher jedoch weder sie noch er zu den Schlagzeilen.

Zuletzt zeigte sich das Paar im Oktober vergangenen Jahres noch eng verbunden. Damals teilte der Rodeo-Star anlässlich von Bellas Geburtstag eine Serie von Pärchenfotos auf Instagram. Die Bilder zeigten das Paar beim Reiten, Händchenhalten und Küssen. In der Bildunterschrift schrieb Adan: "Ich liebe dich, Liebling. Ich werde dich jeden Tag daran erinnern." Das Model antwortete darauf gerührt: "Baby, ich liebe dich, danke. Das ist das Süßeste... überhaupt" – Worte, die zeigen, wie eng die Verbindung der beiden einst gewesen sein muss.

ActionPress Adan Banuelos und Bella Hadid im September 2024

Instagram / ab_performancehorses Adan Banuelos

Instagram / ab_performancehorses Bella Hadid und Adan Banuelos