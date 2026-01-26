Abgesprochene Lovestory? Umut und Ariel streiten sich heftig

Im Dschungelcamp fliegen die Fetzen! Zwischen den Reality-TV-Stars Ariel und Umut Tekin (28) entbrannte ein Streit. Ausgangspunkt war eine Diskussion über das Pro und Contra des Ballermanns, die sich zu einer hitzigen Auseinandersetzung über angebliche Intrigen zuspitzte. Umut warf Ariel vor: "Wer hat vorher bei Facetime zu mir gesagt: 'Lass uns 'ne Lovestory im Dschungelcamp machen.'?" Ariel reagierte empört: "Du hast dich bei mir gemeldet! Das ist so gestört." Beide lieferten sich einen lautstarken Schlagabtausch, in dem schließlich mit Schwüren untermauerte Anschuldigungen die Oberhand gewannen. Umut erklärte: "Ich schwöre bei Gott, ich schwöre auf alles, dass du mich gefragt hast", während Ariel entgegnete: "Ich schwöre auf meine Tochter!"

Die Auseinandersetzung nahm schnell die Aufmerksamkeit aller Camp-Bewohner in Anspruch. Von trockenem Kommentieren bis zu leisem Lachen reichte die Bandbreite der Reaktionen. Besonders auffällig: Andere Promis wie Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz (32) blieben nicht unbeteiligt und wurden prompt in die Debatte verwickelt. Ariel feuerte gegen Eva: "Ich bin hier wegen mir und nicht, weil ich mit einem verheirateten Mann gebumst habe. Du sitzt hier noch mit Stolz und Ehre. Ich würde mich schämen, schämen." Samira unterstützt Ariel und sagt in Richtung Eva: "Ich bin hier wegen dir und du wegen mir, Eva. Du bist nicht da, weil du Eva bist! Gesteh' dir das ein."

Ins Rollen brachte das Thema Lovestory Leyla Heiter (29). Die Influencerin sorgte schon vor wenigen Tagen auf Instagram für Gesprächsstoff, als sie in einer Fragerunde verriet: "Also, ich habe gehört, es ist wohl vorab geplant, dass zwei dort auf Lovestory machen wollen. Ob es wirklich stimmt, werden wir ja sehen." Namen nannte die Reality-TV-Bekanntheit zu dieser Zeit noch nicht. Nun bestätigte sie, dass sie von Umut und Ariel gehört habe, wie die beiden im Camp nun selbst bestätigten. "Ja, das stimmt", stellte Umut klar. Ariel verneint das.

