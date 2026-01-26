8.000-Euro-Restaurantbesuch: Leyla Heiter feuert gegen Darya

Ein luxuriöser Restaurantabend von Realitystars sorgt nun im Netz für ordentlich Wirbel: In einem aktuellen Podcast-Ausschnitt, den die Plattform Podimo auf TikTok geteilt hat, erzählt Model Darya Strelnikova (33) von einem Edel-Dinner mit ihrem damaligen Partner Fabio Knez (32), Influencerin Leyla Heiter (29) und ihrem Ehemann Mike Heiter (33). Die Runde gönnte sich offenbar ein Menü der Extraklasse – mit einer Rechnung, die es in sich hatte. "Die Rechnung damals war 8.000 Euro", berichtet Darya in dem Clip und fügt hinzu: "Und wer hat diese Rechnung beglichen? Ich. Und ich habe nicht einen Cent von irgendjemandem an diesem Abend zurückverlangt. Weder von Fabio, noch von Mike, noch von Leyla." Unter dem Clip meldet sich daraufhin ein User kritisch zu Wort und fragt öffentlich: "Warum sagt man das jetzt?" Diese Frage bleibt nicht lange unbeantwortet – denn Leyla reagiert prompt: "Weil es ohne Fabio anscheinend nicht mehr läuft und man dann immer andere Namen braucht, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir Thema im Podcast sind."

Die einstige Dschungelcamperin meldet sich sogar in einem extra Video zu Wort und verteidigt sich. Fabio habe angefangen, "übertrieben teuren Alkohol" zu holen. Leyla betont, dass zu diesem Zeitpunkt noch alles ganz spaßig gewesen sei. Später sei Darya zu einer Kellnerin zum Bezahlen gegangen. Mike sei ihr daraufhin gefolgt und habe gesagt: "Nein, hör auf, ich will bezahlen." Es entwickelte sich eine Diskussion, wer letztlich bezahlen soll. "Mike wollte bezahlen, durfte aber nicht bezahlen", betont Leyla. Anschließend seien alle in einen Klub gegangen, was am Ende Mike bezahlt habe. "Unter Freunden würde ich doch niemals in meinem Leben so peinlich in einen Podcast setzen und sagen: 'Also ich habe 8.000 Euro bezahlt und bin die Macherin. Die anderen haben sich einfach dahin gesetzt und gegessen und getrunken.' Für mich ist das übertrieben peinlich und das zeigt, was das für ein Mensch ist", ärgert sich die Influencerin.

Es ist nicht das erste Mal, dass Darya mit kritischen Worten in Richtung Leyla und Mike auffällt – damals noch mit Fabio. Schon vor wenigen Monaten sorgte das einstige Paar mit seinem Podcast "Zwischen Likes & Liebe" für Gesprächsstoff, als es die Hochzeit der Reality-TV-Stars in Italien ungewöhnlich offen bewertete. "Ich hatte so Hunger, es gab nur Häppchen", schilderte Darya ihren enttäuschten Eindruck vom ersten Abend. Fabio legte nach und sagte offen: "Ich persönlich würde sagen, Champagner wäre auch nicht schlecht gewesen." Auch die Fahrzeugwahl bei der Ankunft des Brautpaars war für den Realitystar ein Thema: "Da hätte man entweder nur Oldtimer oder moderne Sportwagen nehmen sollen." Mit dem Service zeigten sich die beiden ebenfalls alles andere als zufrieden und sparten nicht mit weiteren kritischen Kommentaren.

Anzeige Anzeige

Collage: ActionPress, Imago Collage: Leyla Heiter und Darya Strelnikova

Anzeige Anzeige

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova, 2025