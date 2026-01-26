Neues Drama: Nicole konfrontiert Mitcamperin Simone Ballack

Die Spannung im Dschungelcamp steigt bereits am vierten Tag und sorgt für den nächsten handfesten Zoff. Diesmal gerieten Simone Ballack (49) und Nicole Belstler-Boettcher (62) aneinander – zwei Frauen, von denen man bisher keine Konflikte erwartet hätte. Nicole fühlt sich von Simone bevormundet und kritisiert, wie sie Mitcamperin Ariel im Vertrauen erzählt. "Sie behandelt mich wie einen Depp", klagt die Schauspielerin und gibt zu, dass sie darüber nachdenkt, das direkte Gespräch zu suchen. Ariel bestärkt sie darin, sich nicht unterkriegen zu lassen: "Du musst dich nicht unterkriegen lassen. Du bist eine erwachsene Frau", ermutigt sie die ältere Kandidatin. Doch Nicole zögert zunächst.

Als die 62-Jährige schließlich das Gespräch mit Simone sucht, eskaliert die Situation schnell. Was als scheinbar positives Gespräch über einen Vergleich mit Pierre Sanoussi-Bliss (63) beginnt, endet in einer hitzigen Auseinandersetzung. Simone bezeichnete Nicole als unkonventionell, was Nicole zunächst gefiel. Doch schnell fühlte sie sich erneut bevormundet und kritisierte Simones Verhalten scharf: "Egal, was ich sage, du nimmst keinen meiner Vorschläge an. Das gibt mir kein gutes Gefühl." Die Ex-Spielerfrau verteidigt sich energisch und kontert: "Ich habe probiert, ein positives Gespräch anzufangen." Doch die Diskussion bleibt hitzig, und am Ende wirft sie Nicole vor, zu viel zu kommentieren und sprachlich omnipräsent zu sein.

Doch nicht nur Simone und Nicole sorgten für Wirbel im Camp. Auch zwischen Ariel und Umut Tekin (28) entwickelte sich ein lautstarker Streit. Auslöser war eine Diskussion über den Ballermann, die schließlich in heftige Vorwürfe um eine angeblich geplante Lovestory mündete. Umut konfrontierte die Reality-TV-Bekanntheit: "Wer hat vorher bei Facetime zu mir gesagt: 'Lass uns 'ne Lovestory im Dschungelcamp machen'?" Ariel wies den Vorwurf entschieden zurück: "Du hast dich bei mir gemeldet! Das ist so gestört." Beide lieferten sich einen regelrechten Schlagabtausch – inklusive Schwüren. Umut sagte: "Ich schwöre bei Gott, ich schwöre auf alles, dass du mich gefragt hast", während Ariel konterte: "Ich schwöre auf meine Tochter!"

RTL Nicole Belstler-Boettcher im Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026