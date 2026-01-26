Samira Yavuz packt aus: Zwischen Serkan und Emma lief mehr

Eine bittere Erkenntnis im Dschungelcamp: Samira Yavuz (32) und Umut Tekin (28) sitzen am Lagerfeuer, als die Gespräche auf alte Wunden zusteuern. Die Realitystars, die sich derzeit den Herausforderungen des australischen Busches stellen, sprechen offen über ihre Ex-Beziehungen – und über die Folgen der Show The Power, in der ihre Ex-Partner Serkan Yavuz (32) und Emma Fernlund (25) für Schlagzeilen sorgten. Dabei plaudert Samira ein Detail aus, von dem ihr Mitcamper noch nichts wusste. "Dass sie sich geküsst haben, hat man ja gesehen. Aber die waren danach noch mal eine halbe Stunde in dem Bad oben." Als Umut fassungslos fragt: "Und da haben die alles gemacht?!", nickt sie. Für den Temptation Island VIP-Star ein absolutes No-Go: "Du kommst dann aus dem Format zurück und küsst mich? Ekelhaft."

Zwischen Samira und Umut entspinnt sich daraufhin ein offenes Gespräch über Vertrauen, Bruchstellen und Grenzen. Samira erinnert, dass sie und Serkan zu jener Zeit zwar getrennt waren, er aber "trotzdem um seine Familie kämpfen" wollte. Für sie sei jener Bad-Moment eine Linie gewesen, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Umut wiederum spricht über seine eigene Geschichte mit Emma und schildert ein Muster, das ihn bis heute beschäftigt. "Vor dem Promihof wollte sie mich zurück. Da hat sie dann was mit Tim Kühnel gehabt. Dann wollte sie mich vor dem Promi-Büßen zurückhaben und macht da was mit Diogo", sagt er im Camp. Das wiederkehrende Hin und Her nagt sichtlich an ihm, und als Samira von "Red Flags" in der Reality-Blase spricht, nickt Umut wortlos.

Die Liaison zwischen Serkan und Emma liegt nun schon mehrere Monate zurück. Zunächst versuchten beide, ein Geheimnis daraus zu machen, was tatsächlich hinter verschlossenen Türen zwischen ihnen lief – doch dann machte Serkan in seinem Podcast "unReal mit Serkan Yavuz" reinen Tisch. Die Show sei laut dem 32-Jährigen nicht wie im Fernsehen dargestellt verlaufen. "Ich war nicht ich selbst. Ich schäme mich dafür", erklärte er offen. Der Kuss sei aus einer Mischung aus Verzweiflung, Trauer und zu viel Alkohol entstanden. Laut Serkan hatte die Trennung von Samira ihn so stark mitgenommen, dass er sich selbst kaum wiedererkannte. "Ich wollte niemanden absichtlich verletzen", betonte er und entschuldigte sich öffentlich bei seiner Familie.

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz und Umut Tekin, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz und Umut Tekin, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Serkan Yavuz, Realitystar