Justin Baldonis Vater steht in schwerer Zeit weiter zu ihm

Justin Baldoni (42) hat seinen 42. Geburtstag in aller Stille gefeiert. Während der Schauspieler und seine Ehefrau Emily Baldoni anlässlich seines Ehrentages auf öffentliche Posts in sozialen Medien verzichteten, nutzte Justins Vater Sam Baldoni die Gelegenheit, um auf Instagram berührende Worte zu teilen. Mit einem Foto aus Justins Kindheit erinnerte er sich an die bewegenden Momente rund um die Geburt seines Sohnes und betonte dabei dessen anhaltende Stärke und die Liebe zur Familie. Neben den familiären Erinnerungen sprach Sam auch das herausfordernde Jahr an, das hinter seinem Sohn liegt, und lobte seine unerschütterliche Glaubenskraft. "Sohn, in einem Jahr voller Turbulenzen und Ungerechtigkeit bist du standhaft in deinem Glauben geblieben, dass Wahrheit und Gerechtigkeit siegen werden!", schrieb er und schob hinterher: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Sohn, ich liebe dich von ganzem Herzen und ganzer Seele."

Hintergrund des Statements ist Justins anhaltender Rechtsstreit mit Blake Lively (38), mit der er für den Film It Ends With Us zusammenarbeitete. Im Dezember 2024 wurde der Schauspieler von Blake unter anderem wegen sexueller Belästigung verklagt – Vorwürfe, die er entschieden zurückweist. Stattdessen reichte Justin eine eigene Klage wegen Verleumdung ein, die jedoch von einem Gericht abgewiesen wurde. Während Justins Anwalt weiterhin betont, dass sein Mandant die Wahrheit ans Licht bringen möchte, hat der Schauspieler bewusst den Rückzug aus der Öffentlichkeit gewählt. Gegenüber TMZ erklärte Justins Anwalt: "Er weiß, wer er ist. Er weiß, was er getan hat. Er weiß, was er nicht getan hat. Und er möchte, dass die Wahrheit ans Licht kommt, und zwar auf angemessene Weise ... Er wartet auf seinen Tag vor Gericht, an dem er die Wahrheit erzählen kann." Der Prozess, der weitere Klärung bringen könnte, ist für Mai 2026 angesetzt.

Privat rückt die Familie in dieser Phase noch enger zusammen. Justin, der als Schauspieler mit der Serie Jane the Virgin international bekannt wurde und sich inzwischen verstärkt als Regisseur und Produzent einen Namen gemacht hat, zeigt sein Familienleben sonst häufig offen in den sozialen Medien – in den vergangenen Monaten ist es dort jedoch deutlich ruhiger geworden. Hinter den Kulissen soll Justins Ehefrau Emily eine wichtige Stütze für den Schauspieler sein. Sam bezeichnete sie in seinem Post liebevoll als "wahrhaft perfekte Partnerin". Auch Justins enge Beziehung zu seinen Eltern, die er in Interviews immer wieder als zentrale Kraft in seinem Leben beschrieben hat, spielt offenbar eine große Rolle in dieser herausfordernden Zeit. So verwundert es nicht, dass Sam seinem Sohn auch im aktuellen Post den Rücken stärkt. "Ich bin so stolz auf meinen Sohn – auf den Mann, der er geworden ist, und darauf, wie er nie aufhört, über das Leben, über Liebe, über Familie und Freundschaft zu lernen und dafür, wie er für die Menschen da ist, die ihm am meisten bedeuten", schrieb er. Diese öffentliche Liebesbekundung zeigt einmal mehr, wie eng Justins Familie zusammensteht – in guten und in schlechten Zeiten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Justin Baldoni, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Baldoni, Sam Baldoni, Maiya Grace Baldoni und Justin Baldoni bei der Premiere von Disneys "The Lion King" im Dolby Theatre

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Baldoni, Emily Baldoni, Justin Baldoni, Sharon Baldoni.