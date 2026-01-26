Zoff mit Umut: Dschungelcamper lästern über Ariels Ausraster

Umut Tekin (28) und Ariel lieferten sich im Dschungelcamp einen heftigen Streit – zur Belustigung der anderen Kandidaten. Kaum hatten Ariel und Samira Yavuz (32) das Lager verlassen, entfachte bei den verbliebenen Teilnehmern eine hitzige Diskussion über die Reality-TV-Darstellerin. Hubert Fella (58) läutete die Läster-Runde mit einer klaren Ansage ein: "Dafür wird sie doch eingekauft, die Ariel, weil sie immer Stunk sucht." Umut stimmte ihm prompt zu und erklärte: "Sie sucht Drama, sie liebt das Drama." Auch Patrick Romer (30) sparte nicht mit Kritik: "Der Beruf von ihr ist Krawall und Remmidemmi. Sie fährt immer die gleiche Schiene und wenn sie nicht mehr weiterkommt, sagt sie: 'Du lässt mich nicht aussprechen!' Und sie ist doch nicht das Sprachrohr für Samira!"

Auch Samira spricht anschließend am Weiher offen mit Ariel. Unter vier Augen bittet sie ihre Camp-Kollegin: "Ich kann nicht mehr. Bitte, führe diese Kämpfe nicht mehr mit der [Eva Benetatou]. Das habe ich schon gemacht. Bitte mach das nicht mehr." Parallel brodelt ein zweiter Konflikt: die Frage, wer in der Sache um eine angebliche Lovestory zwischen Ariel und Umut die Wahrheit sagt. Umut erklärt am Lagerfeuer vor den anderen: "Sie hat mich gefragt, das schwöre ich dir auf alles." Ariel dagegen versichert im Gespräch mit Samira: "Ich schwöre auf mein Leben, ich schwöre auf alles, ich habe niemals irgendwas mit einer Lovestory gesagt. Das macht mich richtig, richtig sauer! Umut ist gar nicht mein Typ."

Der Streit zwischen Ariel und Umut hatte seinen Ursprung in einer Diskussion über den Ballermann, doch schnell wurde daraus ein lautstarker Schlagabtausch mit gegenseitigen Vorwürfen. Umut warf der Reality-TV-Darstellerin vor: "Wer hat vorher bei Facetime zu mir gesagt: 'Lass uns 'ne Lovestory im Dschungelcamp machen.'?" Ariel reagierte empört und konterte: "Du hast dich bei mir gemeldet! Das ist so gestört." Während am Lagerfeuer immer neue Schwüre ausgetauscht wurden, spitzte sich der Streit weiter zu. Umut betonte: "Ich schwöre bei Gott, ich schwöre auf alles, dass du mich gefragt hast." Im Gegenzug entgegnete Ariel: "Ich schwöre auf meine Tochter!"

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026