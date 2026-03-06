Mitten im Familienzoff: Brooklyn Beckham schwärmt von Nicola

Brooklyn Peltz-Beckham (27) zeigt sich jetzt auf Instagram überglücklich über den neuesten Karriereschritt seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31). Die Schauspielerin überraschte mit einem Gastauftritt im Finale der Serie "The Beauty", und ihr Mann ließ es sich nicht nehmen, diesen Erfolg mit seinen Followern zu teilen. Dabei veröffentlichte der 27-Jährige einen begeisterten Post, in dem er ein glamouröses Foto seiner Frau in ihrer Rolle als Franny Forst sowie ein Interview mit dem Hollywood Reporter teilte. "Du bist so talentiert. Schaut euch alle das Finale von 'The Beauty' an. Ich liebe dich", schrieb Brooklyn voller Bewunderung und setzte ein rotes Herz-Emoji dahinter.

Nicola nahm die liebevolle Geste ihres Mannes dankbar an und teilte seinen Post in ihrer eigenen Instagram-Story. Zusätzlich gewährte sie ihren Fans einen Einblick in ihre Arbeit an der Serie und zeigte Szenen, in denen sie gemeinsam mit ihrem Co-Star Ashton Kutcher (48) zu sehen ist. In der Horror-Serie von FX verkörpert die 31-Jährige die Ehefrau von Ashtons Charakter Byron Forst, wie die Daily Mail berichtet. Nur wenige Stunden nach Brooklyns Post meldete sich sein Vater David Beckham (50) ebenfalls mit einem öffentlichen Update – allerdings ohne jeden Bezug zu Nicolas Erfolg. Der 50-Jährige teilte ein Selfie vor der Kathedrale Notre-Dame auf Instagram und schrieb: "Es ist immer wieder toll, nach Paris zu kommen."

Während Brooklyn seine Frau feierte, blieb es gegenüber seiner Familie still: Wie die Daily Mail kürzlich berichtete, soll Brooklyn enttäuscht darüber gewesen sein, dass seine Familie ihm zu seinem 27. Geburtstag öffentlich auf Instagram gratulierte. Ein Insider erklärte gegenüber dem Magazin ET, dass Brooklyn solche "performativen Posts" ablehne und im vergangenen Sommer seine Eltern per Anwaltsschreiben gebeten habe, jegliche Kommunikation über Juristen laufen zu lassen. Es bleibt offen, ob die Verbindung zwischen Brooklyn und seiner Familie nun endgültig gekappt ist oder ob es irgendwann doch noch zu einer Versöhnung kommt.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, April 2025

Instagram / brooklynpeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham, Juni 2025

Instagram / davidbeckham Brooklyn Beckham mit seinem Vater David

