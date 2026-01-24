"Rotzlöffel": Vogue Williams schießt gegen Brooklyn Beckham

Die irische TV-Persönlichkeit Vogue Williams (40) hat sich in die spektakuläre Familienfehde der Beckhams eingemischt – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund! In ihrem Podcast "My Therapist Ghosted Me" macht die Moderatorin ihren Standpunkt kristallklar: Sie steht fest auf der Seite von David (50) und Victoria Beckham (51). Brooklyn Peltz-Beckham (26) hatte diese Woche schwere Geschütze gegen seine berühmten Eltern aufgefahren und ihnen vorgeworfen, sein Leben zu kontrollieren und die Medien zu manipulieren. Besonders pikant: seine Vorwürfe bezüglich seiner Hochzeit mit Nicola Peltz (31), bei der Victoria angeblich "sehr unangemessen" mit ihm getanzt haben soll. Doch Vogue lässt solche Anschuldigungen nicht durchgehen: "Ich bin einfach Team Beckham und nicht nur, weil ich Teil ihrer Familie sein möchte", erklärt sie resolut.

"Es gibt so viele widersprüchliche Geschichten (...). DJ Fat Tony war der DJ auf der Hochzeit und sein Mann kommentierte, 'Ich war bei der Hochzeit und was Brooklyn sagte, war wahr', und dann hat er es schnell gelöscht. Es ging überall herum", sagt Vogue im Podcast. Sie betont außerdem, dass angebliche Videoaufnahmen, auf die sich die Berichte stützen, nur bei Brooklyn und Nicola liegen sollen. Co-Host Joanne McNally wiederum will in Brooklyns Anschuldigungen einen groben Patzer erkannt haben: Der Model-Sohn behauptete, seine Eltern hätten ihn vor der Hochzeit dazu bringen wollen, die Rechte an seinem Namen abzugeben. Für Joanne und Vogue ist klar: Die Markenregistrierungen der Beckhams dienten dem Schutz der Familie, nicht der Entmündigung des Sohnes. "Brooklyn hat das wirklich nicht zu Ende gedacht, das ist ein riesiger Fehler", ergänzt Joanne.

In einem weiteren Teil ihres Podcasts zieht Vogue die Zügel merklich an. "Es ist einfach kindischer Blödsinn (...). Reiß dich zusammen und krieg dich in den Griff, es riecht nach Rotzlöffel", sagt sie und macht damit deutlich, wie sie Brooklyns Rundumschlag bewertet. Auch andere Promis hatten zuletzt Stellung bezogen. Die prominenten Beckhams stehen schon lange im Rampenlicht und sind sowohl in sozialen als auch in traditionellen Medien stets präsent. Brooklyns Vorwürfe zeigen jedoch einen Riss in dieser vermeintlich perfekten Familie. Während Victoria als Designerin und ehemalige Sängerin von den Spice Girls seit Jahren Erfolge feiert, hat David immer wieder betont, wie wichtig ihm ein gutes Vorbild für seine Kinder ist.

Getty Images Vogue Williams, Model

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham im September 2024 in Paris

Getty Images Victoria und David Beckham, November 2025