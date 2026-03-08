Victoria Beckham hat Angst, Enkel nicht kennenzulernen

Victoria Beckham (51) durchlebt laut dem US-Magazin OK! derzeit ihren größten Alptraum. Die Designerin fürchtet, dass sie ihr erstes Enkelkind womöglich niemals kennenlernen wird, während ihr ältester Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) die Adoption eines Kindes plant. Der familiäre Zwist zwischen Brooklyn und seinen Eltern hält bereits seit der Hochzeit des Models mit der Milliardärserbin im Jahr 2022 in Florida an und hatte sich im vergangenen Jahr öffentlich zugespitzt. Für Victoria ist die Vorstellung besonders schmerzhaft, wichtige Momente wie Geburtstage oder erste Schritte nur aus der Ferne miterleben zu können, anstatt Teil des Lebens ihres Enkelkindes zu sein.

Quellen zufolge haben Brooklyn und Nicola, die seit Langem offen über ihren Wunsch nach einer großen Familie sprechen, die Adoption bereits früh in ihrer Beziehung besprochen – sogar mit David und Victoria, bevor sie heirateten. Die Entwicklung ist vor dem Hintergrund der angespannten Familiensituation brisant. Im Januar hatte Brooklyn auf Instagram schwere Vorwürfe gegen seine Mutter erhoben und behauptet, Verwandte hätten ihm gesagt, Nicola sei "kein Blut" und "keine Familie". Während Victoria laut Insidern hofft, dass die Geburt eines Kindes die verhärteten Fronten aufweichen könnte, warnt Ehemann David davor, zu hohe Erwartungen zu haben. Ein Enkelkind werde nicht automatisch zerbrochene Beziehungen kitten, soll er seiner Frau klargemacht haben – eine unterschiedliche Sichtweise, die hinter verschlossenen Türen für zusätzliche Spannungen sorgt.

Brooklyn, der im Januar noch erklärt hatte, seine Eltern würden die "Marke Beckham" über die Familie stellen, hatte bereits 2022 betont, er könne es kaum erwarten, Vater zu werden. Sein eigener Vater David sei 23 gewesen, als er geboren wurde – genau das Alter, das Brooklyn damals hatte. Er habe schon immer ein junger Vater sein wollen, so das Model damals. Victoria hatte zwei Jahre später geäußert, sie würde eine "sehr elegante" Großmutter sein und hoffe, eines Tages gesegnet zu werden. Freunde berichten nun, die Sängerin halte an der Hoffnung auf eine Versöhnung fest, da der Gedanke, ihr Enkelkind nie zu treffen, zu schmerzhaft sei. Eine Quelle aus dem Umfeld von Brooklyn und Nicola stellt jedoch klar, dass eine Versöhnung nicht in Sicht ist – zu viel sei passiert und zu viele Grenzen seien überschritten worden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn, David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Anzeige