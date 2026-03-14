Mit nur 14: Harper Beckham plant eigene Beauty-Produkt-Marke

Harper Seven Beckham (14) macht sich offenbar bereit, in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Victoria Beckham (51) zu treten – und das mit gerade einmal 14 Jahren. Die Tochter des ehemaligen Spice Girls plant die Lancierung ihrer eigenen Beauty-Linie, wie aus aktuellen Berichten, unter anderem der Daily Mail, hervorgeht. Dabei könnte Harper zur britischen Antwort auf Kylie Jenner (28) werden, die bereits mit 18 Jahren ihre ersten Lippenstifte auf den Markt brachte und damit zur Milliardärin aufstieg. Für Harpers geplante Kosmetikkollektion fand bereits ein geheimes Fotoshooting in London statt. Die Produktlinie, die sich an die Generationen Z und Alpha richtet, soll von südkoreanischer Kosmetik inspiriert sein und im Spätsommer auf den Markt kommen.

"Das ist seit Langem ein Traum von Harper – alles wurde von ihr vorangetrieben und geleitet. Sie ist eine unglaublich beeindruckende junge Dame", verriet eine nahestehende Quelle gegenüber The Sun. Die Insiderin fügte hinzu: "Sie hat aus erster Hand gesehen, wie ihre Mutter die Welt der Kosmetik erfolgreich erobert hat und ist, wie so viele Mädchen in ihrem Alter, von allem rund um Mode und Beauty besessen. David und Victoria sind natürlich unterstützend und sehr stolz. Das ist aber keine Brand-Beckham-Sache – es ist sehr viel mehr eine Brand-Harper-Sache." Bereits im Oktober war bekannt geworden, dass die geschäftstüchtige Familie den Namen HIKU By Harper als Marke schützen ließ, um die kommende Beauty-Linie vorzubereiten.

Mit Victoria hat Harper die perfekte Mentorin an ihrer Seite. Die ehemalige Sängerin hatte ihre eigene Beauty-Linie 2019 lanciert und damit großen Erfolg – besonders ihr Satin Kajal Liner, der in 22 Farben erhältlich ist und rund 34 Euro kostet, wurde zum Verkaufsschlager und half, ihr defizitäres Modelabel zu retten. Harper ist bereits auf dem Instagram-Account ihrer Mutter präsent, wo sie regelmäßig in Make-up-Tutorials zu sehen ist und TikTok-Tänze zeigt. Anfang des Jahres startete die Schülerin sogar ihren eigenen Social-Media-Account. Victoria scherzte zuvor, dass ihre Tochter entweder ein Beauty-Mogul oder eine Stand-up-Comedienne werden würde, da Harper "unglaublich witzig" sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckhambeauty Harper Seven Beckham filmt ein Schmink-Tutorial für Victorias Beauty-Marke, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria und Harper Seven Beckham

Anzeige Anzeige

Getty Images Harper Beckham, Tochter von David und Victoria Beckham