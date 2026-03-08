David Beckham wird für legendäres Tor in neuer Doku geehrt

David Beckham (50) wird in einer neuen BBC-Dokumentation geehrt, die sein außergewöhnliches Leben anhand von zehn ikonischen Fotografien nachzeichnet. Die Sendung "A Life In Ten Pictures" auf BBC Two widmet sich laut Daily Mail insbesondere jenem Moment, der den heute 50-Jährigen im Jahr 1996 zu einem weltbekannten Namen machte: sein spektakulärer Treffer von der Mittellinie. Damals, am ersten Spieltag der Premier-League-Saison 1996/97, zeigte der gerade einmal 21-jährige David sein außergewöhnliches Talent, als er beim Spiel gegen Wimbledon im Selhurst Park aus 60 Yards perfekt traf. "Es hat mein Leben verändert", erinnerte sich David später an diesen magischen Augenblick.

Die Dokumentation, die noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden soll, zeigt nicht nur das legendäre Tor, sondern auch andere prägende Momente aus Davids Leben. Dazu gehören seine zahlreichen ikonischen Frisuren über die Jahre, modische Meilensteine und Aufnahmen mit seiner Ehefrau Victoria Beckham (51). Ein Insider verriet gegenüber der Zeitung The Sun: "Becks veränderte unsere Wahrnehmung von Männlichkeit, Berühmtheit und Fußball. Durch Mode, Trendsetting und die Heirat einer der bekanntesten Popstars der Welt schuf er eine neue Art von Sportprominenz." Zu jedem der zehn Fotos sollen Menschen zu Wort kommen, die deren Bedeutung in Davids Leben erklären.

Während David beruflich gefeiert wird, sorgt sein ältester Sohn Brooklyn (27) privat für Spannungen in der Familie. Der 27-Jährige, der mittlerweile in den USA mit seiner Frau Nicola Peltz (31) lebt, soll laut einem Insider "enttäuscht" gewesen sein, dass seine Eltern ihm öffentlich zum Geburtstag gratulierten und damit eine Kommunikationsvereinbarung brachen, wie das Nachrichtenmagazin Entertainment Tonight berichtet. Brooklyn machte vor sechs Wochen in einem Instagram-Statement deutlich, dass er keinen Kontakt zu seiner Familie wünsche. Dennoch teilten David, Victoria und seine Brüder Romeo (23) und Cruz (21) Geburtstagsgrüße auf Instagram, die Brooklyn jedoch ignorierte. Nur auf den Beitrag seiner Ehefrau reagierte er mit den Worten: "Ich liebe dich, Baby Girl."

Getty Images David Beckham beim MLS-Cup-Finale 2025 zwischen Inter Miami CF und Vancouver Whitecaps FC, Dezember 2025

Imago David Beckham bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002

Getty Images Cruz Beckham, Nicola Peltz-Beckham, Victoria Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham