Kaninchen ausgesetzt: Alicia Vosgrau teilt langes Statement

Alicia Vosgrau hat sich nach wochenlanger Social-Media-Pause mit einem ausführlichen Statement in ihrer Instagram-Story an ihre Community gewandt. Der Grund für ihre Auszeit war ein massiver Shitstorm, nachdem bekannt wurde, dass sie vier Kaninchen in einem Wald ausgesetzt hatte, von denen eines nicht überlebte. "Ich versuche einfach mal, das, was ich fühle und das, was ich denke und das, was ich in den letzten Wochen lernen musste und durfte, mit euch zu teilen", erklärte sie zu Beginn ihrer Botschaft. Offen sprach der Social-Media-Star von der emotionalen Belastung und den Lektionen, die sie aus der Situation gezogen habe. "Es war in den letzten Wochen sehr ruhig um uns und diese Zeit brauchten wir auch für uns. Um für uns zu sortieren, einzuordnen, Raum zu schaffen und zu fühlen. Und um herauszufinden, was in mir so tobt", heißt es weiter.

Mit nachdenklichen und persönlichen Worten teilte Alicia mit, dass sie die Ereignisse der vergangenen Wochen als eine Art Lebensschule betrachtet. "Jetzt war es an der Zeit für mich, die größte Lehre meines Lebens zu ziehen", sagte sie und betonte, wie wichtig das Erkennen und Akzeptieren der eigenen Facetten sei. Sie habe sehr viel reflektiert und erkannt, dass sie sich nicht von einem einzigen Moment ihres Lebens definieren lassen wolle. Trotz aller Schwierigkeiten zeigte sie sich entschlossen: "Mein Weg ist abgebrochen, wir standen vor dem Abgrund und egal, wie tief und dunkel es manchmal sein kann, weiß ich, dass immer noch ein Funken Licht übrig bleibt. [...] Aufgeben war in meinem Leben noch nie eine Option."

Auch ihr Mann Jan stand während der schwierigen Zeit an Alicias Seite. In einem gemeinsamen Post zum Jahreswechsel richteten die beiden warme Worte an ihre Community. "In der letzten Zeit haben uns auch einige liebe Nachrichten erreicht, diese haben uns sehr viel Kraft gegeben und dafür möchten wir uns bedanken. Wir nehmen uns weiterhin bewusst Zeit, alles aufzuarbeiten und zu reflektieren. Bis bald", schrieben die Influencerin und ihr Mann zu einem Foto mit Wunderkerzen. Die Unterstützung einiger Fans gab ihnen offenbar Rückhalt. Dennoch blieb die Resonanz zwiegespalten. Während manche User sich freuten, wieder von der Familie zu hören, forderten andere ein Tierhalteverbot oder machten ihrer Enttäuschung in den Kommentaren Luft.

Instagram / aliciasmumlife Alicia Vosgrau, Influencerin

Instagram / aliciasmumlife Jan und Alicia Vosgrau, November 2025

Instagram / aliciasmumlife Alicia und Jan Vosgrau, Influencer-Paar

