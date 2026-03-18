Darum supporten Kaulitz-Twins Gustav nicht bei "Let's Dance"

Tom Kaulitz (36) und Bill Kaulitz (36) haben in einer Sonderausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erklärt, warum sie ihren Bandkollegen Gustav Schäfer (37) bei Let's Dance nicht aktiv unterstützen. Die Zwillinge nahmen in der Live-Aufnahme Stellung zu einem Kommentar unter ihrer Podcast-Folge, in dem sich Fans wunderten, dass sie Gustavs Teilnahme an der Tanzshow nicht thematisieren. "Wir haben einfach nicht gedacht, dass Gustav überhaupt so lange dabei ist", begründete Tom schmunzelnd die fehlende Unterstützung. Bill legte nach und erklärte: "Das ist ja nicht böse gemeint, wir kennen den ja schon lange und er kann nicht tanzen." Trotz der Stichelei gegen ihren Bandkollegen versicherte Bill auch, dass Gustav seine Sache super mache.

Die Tokio-Hotel-Stars gaben zudem zu, dass sie die Show gar nicht verfolgen. Tom erklärte, dass er "Let's Dance" in seinem Zuhause in Los Angeles nicht empfangen könne. Bill hingegen hat zwar die Möglichkeit, die Sendung zu schauen, findet sie aber "scheiße langweilig". "Ich müsste zu Gustav vorspulen, aber die Sendung kannst du ja nicht gucken, weißt du, wie lang die ist?", ätzte der Sänger im Podcast. Die einzigen Ausschnitte, die die Zwillinge von Gustavs Tanzauftritten zu Gesicht bekommen, sind Clips auf TikTok. Dennoch drücken sie dem 37-Jährigen und seiner Tanzpartnerin Anastasia Maruster fest die Daumen.

Für Gustav lief es bislang tatsächlich ganz rund – und über einen positiven Nebeneffekt durfte sich der Musiker ebenfalls freuen: Das intensive Tanztraining ließ die Kilos purzeln. Bereits vor einer Woche berichtete er stolz in einer Instagram-Story, dass er seit dem Start von "Let's Dance" schon einige Kilos verloren habe. "Minus 4,6 Kilo", verkündete Gustav gut gelaunt in seiner Instagram-Story und ergänzte: "Jetzt freu ich mich grad ein bisschen."

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Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer posieren

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Getty Images Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei der Auftaktshow von "Let's Dance" in den MMC Studios Köln

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RTL / Jörn Strojny Gustav Schäfer, "Let's Dance"-Kandidat 2026

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