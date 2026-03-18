Fans warten: Wann kehrt Kim Virginia Grey ins TV zurück?

Kim Virginia Grey (30) wird von ihren Anhängern regelmäßig gefragt, wann sie wieder im Fernsehen zu sehen sein wird. Auch in einer aktuellen Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, wann sie ins Reality-TV zurückkehren wird. Die 30-Jährige, die unter anderem durch ihre Teilnahmen an Der Bachelor, Temptation Island, Are You The One – Reality Stars in Love und vor allem durch ihr extrovertiertes Auftreten im Dschungelcamp 2024 bekannt wurde, zeigte sich in ihrer Antwort wenig begeistert von den aktuellen Formaten. "Find's leider immer noch alles relativ langweilig, was ich momentan sehe. Das zieht mich gerade nicht so an. Zudem passiert in meinem echten Leben so unendlich viel, dass mir der Zirkus schon reicht", erklärte sie ihren Followern.

Die Influencerin verwies außerdem auf ihre beruflichen Verpflichtungen außerhalb des Fernsehens. "Und es muss sich ja auch irgendwo jobtechnisch lohnen und die Firmenleitung meiner UAE-Firmen lohnt sich da einfach weitaus mehr. Ich mache mit einer Teilnahme Verlust und müsste die Verantwortung für alles abgeben... Das würde ich echt nur machen, wenn ich für ein Format total brennen würde", führte Kim weiter aus. Die Reality-Bekanntheit leitet mehrere Firmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und sieht darin offenbar eine lukrativere Alternative zu Fernsehauftritten. Eine Rückkehr würde sie nur in Erwägung ziehen, wenn ein Format sie wirklich begeistert.

Besonders deutlich wurde Kim bei ihrer Einschätzung der aktuellen Reality-TV-Landschaft. "Mich mit 80 Prozent Kim-Virginia-Groupies hinzusetzen, die monatelang Selbstgespräche über mich führen, ist da eher eine dumpfe Glut, als ein brennendes Feuer", erklärte sie. Kim ist seit einiger Zeit mit Nikola Grey (30) verheiratet, mit dem sie ihr Leben zwischen Social Media, TV-Projekten und Modeljobs teilt. Das Paar setzt derzeit bewusst Prioritäten, wie Kim zuletzt auf Instagram verriet. Aktuell steht die Karriere im Vordergrund, das Thema Nachwuchs wollen Kim und Nikola bewusst später angehen. Es scheint, als wisse die Influencerin und Unternehmerin genau, was sie möchte – in privater und beruflicher Hinsicht. Und weitere Reality-Formate stehen aktuell wohl nicht auf ihrer Agenda.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025