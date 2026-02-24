Kaninchen ausgesetzt: Alicia Vosgrau reflektiert Hasswelle

Alicia Vosgrau hat nach einem Shitstorm wegen ausgesetzter Kaninchen jetzt in einer Instagram-Fragerunde über die vergangenen Wochen gesprochen. Die Influencerin hatte ihre Kaninchen im Wald ausgesetzt, woraufhin sie nach Bekanntwerden des Vorfalls eine massive Hasswelle im Netz erlebte. In der Fragerunde wurde Alicia nun gefragt, wie sie mit dem vielen Hass umgehe. "Wir sind auch nur Menschen und natürlich trifft uns das. Die letzten Wochen waren hart für mich, aber auch für viele von euch. Ich habe viele Menschen enttäuscht und das tut mir weh. Aber von sich selbst enttäuscht zu sein, ist kaum auszuhalten", schrieb die Social-Media-Bekanntheit.

Alicia habe sich bewusst zurückgezogen, um diesem Gefühl Raum zu geben und so intensiv in sich hineingehört, wie sie es wahrscheinlich sonst nie getan hätte. "Ich arbeite diesen Weg auf. Ich werde daran wachsen", schrieb die Influencerin. Gleichzeitig übte sie Kritik am Verhalten der Menschen im Netz: "Mir hat es aber auch wieder gezeigt, wie die Gesellschaft und Medien funktionieren. Ich finde es einfach nur schrecklich, wie Menschen im Hass handeln." Sie könne das Verhalten anderer aber nicht ändern, sondern nur an sich selbst arbeiten und entscheiden, in welche Richtung sie ihre Energie fließen lasse.

Bereits vor rund vier Wochen hatte Alicia ihre Community mit einem ausführlichen Statement auf Social Media an ihren Gefühlen und Erfahrungen teilhaben lassen. Damals schrieb die dreifache Mutter: "Ich versuche einfach mal, das, was ich fühle und das, was ich denke und das, was ich in den letzten Wochen lernen musste und durfte, mit euch zu teilen." Sie beschrieb diese Phase als eine Art Lebensschule und betonte, wie prägend die eigenen Fehler für ihre Entwicklung gewesen seien. "Jetzt war es an der Zeit für mich, die größte Lehre meines Lebens zu ziehen." Trotz der Belastung stellte die Influencerin klar: "Aufgeben war in meinem Leben noch nie eine Option."

Instagram / aliciasmumlife Alicia Vosgrau, Influencerin

Instagram / aliciasmumlife Jan und Alicia Vosgrau, November 2025

Instagram / aliciasmumlife Alicia Vosgrau, Influencerin

