Cliffhanger: Wer muss "Germany's Next Topmodel" verlassen?

Es wird geknutscht bei Germany's Next Topmodel – und zwar unter Extrembedingungen! Heidi Klum (52) schickt ihre Boys und Girls an einen See, wo sie auf einem wackeligen Boot im strömenden Regen ein heißes Kuss-Shooting hinlegen sollen. Die Besonderheit: Die Models durften sich ihre Partner selbst aussuchen, was sofort für Spannung in der Gruppe sorgt. Vor der Kamera treten unter anderem Marlene und Nana, Louis und Antonia, Eileen und Lukas sowie Aurelie und Juna an. Fotograf Vijat M hält die Momente fest – und Heidi kündigt gleich zu Beginn an, dass schon direkt nach dem Shooting mehrere Kandidaten gehen müssen. Wer fliegt, bleibt am Ende der Folge aber offen: Die Sendung endet mit einem fiesen Cliffhanger, wie die Zuschauer in der aktuellen Episode auf ProSieben erleben müssen.

Dabei starten einige Duos wie echte Favoriten in die Herausforderung. Marlene und Nana lassen sich von Regen, Wellen und Druck überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Sie posieren sicher, der Kuss wirkt intensiv und gleichzeitig natürlich. Heidi zeigt sich begeistert und erklärt, sie sehe die beiden schon in der nächsten Runde. Auch Louis und Antonia harmonieren perfekt, sie wirken vertraut, verträumt und gleichzeitig leidenschaftlich – Heidi und Vijat schwärmen von ihren Bildern. Ebenso beeindruckend: Merret und Boureima, die anfangs mit der Nähe und den Posen gehadert hatten, aber beim Shooting plötzlich komplett gelöst wirken. "Sieht wie in einem Film aus", loben Heidi und der Fotograf übereinstimmend. Carsten und Jill werden von Vijat sogar als "unglaublich" bezeichnet und bekommen von Heidi die Zusage, dass sie sicher weiter sind.

Doch nicht alle Teams können abliefern. Aurelie und Juna, die vorher fleißig geprobt hatten, verlieren vor der Kamera ihre Energie. Statt romantischer Spannung drehen sie beim Kuss ihre Gesichter von der Linse weg; Vijat ruft ihnen mehrfach "Mehr Passion!" zu und erklärt später, dass er sie für eine echte Kampagne nicht buchen würde. Noch dramatischer wird es bei Lukas und Eileen: Die beiden sind sichtbar verkrampft, fallen ins Wasser und Eileen bekommt im kalten See eine Panikattacke. Ein Rettungsschwimmer muss eingreifen, das Shooting wird abgebrochen. "Er hat es versucht, aber sie hat aufgegeben. Gleich von Anfang an, sie wollte das nicht", urteilt Heidi am Set. Gemeinsam mit weiteren wackelnden Teams wie Felix und Lara oder Aurelie und Juna müssen sie sich am Ende vor der Modelchefin aufstellen – doch dann bricht die Folge ab. Wer am Ende tatsächlich gehen muss, das erfahren die Fans erst in der Donnerstagsfolge.

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ProSieben/Max Montgomery Eileen und Lukas beim Kuss-Shooting von GNTM

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ProSieben/Max Montgomery Yanneck und Anna beim Kuss-Shooting von GNTM

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ProSieben/Max Montgomery Louis und Antonia beim Kuss-Shooting von GNTM