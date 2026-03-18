"Bad Banker": Neue True-Crime-Dokumentation läuft im ZDF

Im ZDF läuft heute um 22:15 Uhr die neue True-Crime-Dokumentation "Bad Banker – Geständnisse eines Geldwäschers". Im Mittelpunkt der zweiteiligen Doku, die zudem in der ZDFmediathek verfügbar ist, steht der Hamburger Ali C., der über Jahre hinweg Drogengelder in Millionenhöhe gewaschen hat. Gemeinsam mit Komplizen und seinen Eltern schleuste er kriminelle Gelder ins Ausland und brachte sie so in den legalen Wirtschaftskreislauf. Nach intensiven Ermittlungen wurde das Netzwerk schließlich aufgedeckt und Ali wurde zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

In der Dokumentation schildert der ehemalige Geldwäscher detailliert, wie das illegale Geschäft funktioniert, welche enormen Summen dabei im Umlauf sind und wie professionell die Strukturen hinter dem System organisiert sind. Dabei wird auch deutlich, welche Risiken das Geschäft birgt und wie schwierig ein Ausstieg aus dem kriminellen Milieu ist. Die Doku bietet dank des außergewöhnlichen Zugangs zu Ali und seiner Familie einen herausragenden Einblick in das Milliardengeschäft Geldwäsche.

Ali selbst erklärte gegenüber dem ZDF seine Motivation für die Teilnahme an der Dokumentation: "Mit der Dokumentation will ich mit diesem Kapitel meines Lebens endgültig abschließen und ohne Kompromisse erzählen, was ich getan habe. Das ist mir ein Anliegen. Auch, um meinen Kindern wieder ein gutes Vorbild sein zu können." Mit "Bad Banker" erweitert die Doc.Banijay Unit von Banijay Productions ihr Portfolio um eine erste True-Crime-Produktion, nachdem sie zuvor bereits mit gesellschaftspolitischen und sportlichen Dokumentationen erfolgreich war.

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Banijay Productions Ali C. aus "Bad Banker", ZDF-True-Crime-Dokumentation

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Banijay Productions Ali C. aus "Bad Banker", ZDF-True-Crime-Dokumentation

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Banijay Productions Ali C. aus "Bad Banker", ZDF-True-Crime-Dokumentation

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