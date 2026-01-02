Alicia Vosgrau äußert sich erstmals nach Kaninchen-Skandal

Alicia Vosgrau, auf Social Media besser als aliciasmumlife bekannt, hat sich nach Wochen der Funkstille erstmals wieder auf Instagram gemeldet. Die Influencerin hatte sich zurückgezogen, nachdem bekannt wurde, dass sie ihre Kaninchen in einem Wald ausgesetzt hat. In ihrer Botschaft zu Silvester wünschte sie ihrer Community ein gesegnetes neues Jahr und bedankte sich für die Unterstützung, die sie und ihr Mann Jan in dieser Zeit erfahren haben. Zu ihrem Post teilte sie ein Bild von sich und Jan, das mit Wunderkerzen im Vordergrund inszeniert wurde. "In der letzten Zeit haben uns auch einige liebe Nachrichten erreicht, diese haben uns sehr viel Kraft gegeben und dafür möchten wir uns bedanken. Wir nehmen uns weiterhin bewusst Zeit, alles aufzuarbeiten und zu reflektieren. Bis bald", heißt es unter anderem.

Die Reaktionen auf Alicias Rückkehr fielen unterschiedlich aus. Während einige ihrer Follower erfreut waren, sie wieder online zu sehen, äußerten andere scharfe Kritik. "Ich freue mich sehr, von euch zu hören", kommentierte eine Userin. Andere hingegen reagierten negativ mit Forderungen, wie einem Tierhalteverbot für die Influencerin. "Bleibt bitte weg, danke" und "Das war ja so absehbar, dass nun zum neuen Jahr der Anstoß kommt, hier weiterzumachen", lauten zwei weitere kritische Stimmen. Ein weiterer Nutzer fasst das Ganze folgendermaßen zusammen: "Nach all dem, wie dies abgelaufen ist, hätte man doch irgendwie mehr erwartet. Jetzt wird sicher so weitergemacht wie davor. Schade, dass man solchen Influencern eine Plattform bietet."

Vor rund vier Wochen hatte sich auch Laura Maria Rypa (30) zu dem Fall rund um aliciasmumlife geäußert. Die Ex-Partnerin von Pietro Lombardi (33) zeigte sich damals fassungslos und betonte in ihrer Instagram-Story: "Es geht um Lebewesen, die auf uns angewiesen sind." Besonders scharf kritisierte sie die Entscheidung, die Kaninchen im Wald auszusetzen. "So ein Verhalten ist nicht zu entschuldigen. Kaninchen einfach auszusetzen, noch dazu in einem Wald, ist keine unbewusste Kurzschlussreaktion. Es ist eine Entscheidung, und sie bringt ernsthafte, vorhersehbare Konsequenzen mit sich", erklärte sie deutlich. Alicia erklärte ihre Entscheidung unter anderem damit, dass sie und ihr Mann mit der Situation überfordert gewesen seien. Vor allem ihr neugeborener Sohn habe ihnen zu dieser Zeit sehr viel abverlangt, sodass sie sich nicht anders zu helfen wussten, als die vier Kaninchen, von denen eins starb, im Wald auszusetzen.

Anzeige Anzeige

Instagram / aliciasmumlife Jan und Alicia Vosgrau, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / aliciasmumlife Alicia und Jan Vosgrau, Influencer-Paar

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Laura Maria Rypa bei "The Ultimate Hype"

Anzeige

Wie findet ihr Alicias Comeback-Post mit den Wunderkerzen zu Silvester? Stimmig und vorsichtig – ein guter erster Schritt. Zu inszeniert – klare Worte und Taten hätten besser gepasst. Ergebnis anzeigen