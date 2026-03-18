Nach 18 Monaten: Laura Anderson soll sich getrennt haben

Laura Anderson (36) und Clark Robertson haben sich getrennt. Nach 18 gemeinsamen Monaten soll die Beziehung zwischen der Reality-Bekanntheit und dem Dundee-Fußballer vorbei sein. Wie ein Insider gegenüber der Zeitung The Sun berichtet, hätten die beiden zuvor noch monatelang versucht, ihre Beziehung zu retten. "Laura und Clark haben ihre Beziehung beendet. Es war eine schwierige Entscheidung, sie empfinden beide viel Liebe füreinander, aber sie haben erkannt, dass es nicht funktioniert", verriet die Quelle dem Blatt.

Noch vor einigen Monaten wirkte die Beziehung der beiden harmonisch. Im Dezember teilte Laura süße Weihnachtsbilder und schwärmte im Gespräch mit The Sun von ihrer Patchworkfamilie: "Wir sind wirklich stark und es läuft besser denn je." Laura erzählte damals zudem, sie habe Gefallen am Stadionalltag gefunden. "Ich schätze, ich bin jetzt eine Spielerfrau. Ich mag Fußball inzwischen wirklich", erklärte sie und schwärmte über Clarks Einsatz auf dem Platz: "Er sieht sehr sexy aus, weil er dort so bestimmend ist." Gegenüber der Zeitung Daily Mail sagte Laura damals: "Ich bin mit dem Familienleben so glücklich."

In den vergangenen Wochen mehrten sich allerdings die Hinweise auf Distanz. Anfang März reiste Laura mit ihrer zweijährigen Tochter Bonnie, die sie mit ihrem Ex-Partner Gary Lucy (44) hat, nach Dubai – ohne Clark. Auch auf Social Media herrschte zwischen den beiden zuletzt Funkstille, gemeinsame Pärchenschnappschüsse wurden schon seit Wochen nicht mehr geteilt. Vertreter von Laura wollten sich auf Anfrage der Zeitung Daily Mail bisher nicht zu der Trennung äußern.

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Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson und ihr neuer Partner, Dezember 2024

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Instagram / lauraanderson1x Clark Robertson und Laura Anderson im Dezember 2024

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Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson mit ihrer Tochter Bonnie im Juni 2024