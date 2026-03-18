Überraschung: Dieses "#CoupleChallenge"-Team holt den Sieg

Am Bergsee Meisterstein ist die Entscheidung gefallen: Im großen Finale von #CoupleChallenge 2026 sichern sich Zoe Saip (26) und ihr Freund Patrik den Sieg der fünften Staffel. In den letzten beiden Folgen, die bei RTL+ bereits vorab zu sehen sind, setzte sich das nachgerückte Duo gegen die Konkurrenz durch und holte sich den – in diesem Jahr erstaunlich geschrumpften – Jackpot von 33.500 Euro. Zuvor hatten sie sich im Sauerland durch zahlreiche Diskussionen im Camp und knallharte Challenges gekämpft, bis im letzten Showdown nur noch drei prominente Teams im Rennen waren.

Der Weg ins Finale war alles andere als leicht. In der letzten Exit-Challenge scheitern zunächst Emmy Russ (26) und Samuel Sohebi an einem Rätsel und müssen kurz vor dem Halbfinale die Koffer packen. Emmy versucht sich dennoch gefasst zu geben: "Ich hab jetzt hier zwar an dieser Stelle das Spiel mit Samuel zusammen verloren, aber trotzdem habe ich für mich gewonnen, denn ich habe Aleks in meinem Leben gewonnen", erklärt die Reality-Bekanntheit. Im Halbfinale geht es für die verbliebenen vier Duos in Tretbooten über den Bergsee, wo sie Puzzleteile einsammeln und zusammensetzen müssen. Am Ende reicht es für Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose nicht – sie scheiden aus, nehmen aber immerhin 30.000 Euro aus der zuvor gewonnenen Exit-Challenge mit. Das Finale bestreiten damit Zoe und Patrik, Aleks (35) und Marko Petrovic sowie Liza Waschke und Sebastian Fobe (40).

Im großen Endspiel warten dann sechs Etappen auf die Paare. Schon nach dem ersten Balanceakt im Wasser ist für Liza und Sebastian Schluss – sie landen auf Platz drei. Aleks und Marko liefern sich danach ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Zoe und Patrik, müssen aber am Ende erneut eine Finalniederlage verkraften. Nach einem Schlüsselspiel in luftiger Höhe entscheidet sich alles in einem riesigen Strohhaufen: Die Teams müssen dort zehn Zwerge finden, aufstellen und zerschlagen, um Ziffern für das Schloss einer Kühlbox zu ergattern. Mit nur einem Zwerg Vorsprung öffnen Zoe und Patrik schließlich die Box vor den Petrovic-Brüdern und sichern sich damit gemeinsam den Titel. Für Aleks ist es dagegen die zweite Finalpleite bei "#CoupleChallenge" – 2021 hatte er den Sieg schon einmal knapp verpasst, damals noch an der Seite seiner Ex-Verlobten Christina Dimitriou (34).

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Andreas Zitt Der "#CoupleChallenge"-Cast 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Zoe Saip und ihr Freund Patrik nach dem "#CoupleChallenge"-Finale, 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Aleks Petrovic und sein Bruder Marko bei "#CoupleChallenge", 2026

Anzeige