Netflix-Charts: "War Machine" legt einen Traumstart hin

Der Film "War Machine" mit Alan Ritchson (43) hat sich in den aktuellen Netflix-Charts erfolgreich an die Spitze gesetzt. Wie das Portal Filmstarts berichtet, stellt der Science-Fiction-Actioner damit einen beeindruckenden Rekord auf: Mit insgesamt 83,7 Millionen Views ist ihm der beste Zwei-Wochen-Start eines Netflix-Films im Jahr 2026 gelungen. Demnach kam "War Machine" in der vergangenen Woche auf 44,4 Millionen Views und 80,6 Millionen geschauten Stunden und war damit der meistgesehene Titel auf der Plattform. "Reacher"-Star Alan Ritchson überholt damit sogar den Cop-Thriller "The Rip" mit Ben Affleck (53) und Matt Damon (55).

In der gleichen Auswertung führt die Live-Action-Adaption von "One Piece" mühelos die Serien-Charts an. Die neuen Abenteuer rund um Ruffy und seine Strohhutbande kommen in ihren ersten sechs Tagen auf 16,8 Millionen Views und 136,2 Millionen geschauten Stunden. Damit liegen die neuen Folgen zwar klar unter dem Start der ersten Staffel, die 2023 mit 18,5 Millionen Views in nur vier Tagen gestartet war, sichern sich aber trotzdem souverän Platz eins unter den Serien. Auch spannend: Während "War Machine" nun Kurs auf die Alltime-Ranglisten der erfolgreichsten Netflix-Filme nimmt und sich mit dem Fantasyfilm "Damsel" mit Millie Bobby Brown (22) um den zehnten Platz in den ewigen Bestenlisten misst, hält sich bei "One Piece" vor allem die Frage, wie sich die Zahlen über die kompletten ersten 91 Tage nach Veröffentlichung entwickeln werden. Sicher ist jedoch bereits jetzt, dass eine Fortsetzung kommen wird: Staffel 3 der Manga-Realserie befindet sich schon seit Ende 2025 in Produktion.

Die aktuellen Chart-Erfolge passen zu einem Jahr, in dem Netflix verstärkt auf große Namen und bekannte Marken setzt. Während Alan Ritchson mit "War Machine" seinen Actionstatus weiter ausbaut und Ben Affleck sowie Matt Damon in "The Rip" als Cop-Duo auf Fans treffen, bleibt auch das Fantasy-Genre stark vertreten – nämlich durch Millie Bobby Brown in "Damsel". Auch auf die Rückkehr von Cillian Murphy (49) in Peaky Blinders: The Immortal Man haben Fans lange gewartet. Für Abonnenten entsteht so ein Mix aus neuen Stoffen und vertrauten Gesichtern, der Binge-Abende füllt: Sci-Fi-Action mit "War Machine", Piratenabenteuer mit "One Piece" und düstere Gangsterdramen mit Cillian Murphy als Tommy. Genau diese Kombination aus etablierten Stars und beliebten Vorlagen sorgt dafür, dass einzelne Titel zwar in ihren Startwochen schwanken können, der Streamingdienst insgesamt aber konstant Gesprächsstoff liefert.

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Netflix Schauspieler Alan Ritchson in "War Machine"

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Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei der Weltpremiere von "The Rip" im Alice Tully Hall in New York City, Januar 2026

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Netflix Nami, Monkey D. Ruffy und Lysop, "One Piece"-Staffel zwei

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