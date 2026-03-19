Zu heiß: König Charles' subtropischer Sandringham-Speisesaal

Wenn König Charles III. (77) sich nach Norfolk zurückzieht, wartet in Sandringham House ein ganz spezieller Hitzepunkt: der Speisesaal. Prinz Harry (41) beschreibt in seinem Buch "Reserve", englischer Originaltitel "Spare", wie er und sein Vater besonders in dem Raum dort schwitzten, während der Rest des Hauses eher mild blieb. "Der Speisesaal in Sandringham war unsere Version von Dantes Inferno. Vieles in Sandringham war lau, aber der Speisesaal war subtropisch", schreibt Harry in seinen Memoiren 2023. Die Szene beschreibt das Herz des Landsitzes, wo die Familie zusammenkam – oft auch mit Queen Elizabeth II. (†96) und ihren Corgis. Aktuell rückt das Anwesen auch wieder in den Fokus: Das riesige Anwesen mit den großen Gärten soll Ende März 2026 wieder für Besucher öffnen.

Warum es dort so heiß war? Laut Harry mochte seine Großmutter es warm. Er erzählt, er und sein Vater Charles hätten heimlich Fenster geöffnet, doch "die Corgis verrieten uns immer" – die kühle Luft habe sie zum Wimmern gebracht. "Und Granny sagte: 'Zieht es?'", heißt es in "Spare" weiter. Ein Diener machte das Fenster daraufhin sofort wieder zu: "Dieser laute Schlag, unvermeidlich, weil die Fenster so alt waren, fühlte sich immer an wie das Zuschlagen einer Gefängnistür." In dem beschriebenen Raum stehen bis heute eindrucksvolle Stücke mit Familiengeschichte, darunter ein viktorianischer "Key Table" mit geometrischen Ornamenten aus Osborne House für 22 Personen und drei Kronleuchter aus über tausend venezianischen Kristallteilen, die zuvor im Buckingham Palast und in Osborne House hingen. Das Anwesen auf der Isle of Wight gilt als ehemaliger Rückzugsort von Königin Victoria und Prinz Albert. Besucher dürfen zwischen März und Oktober Sandringham House einen Besuch abstatten – allerdings nur in acht Hauptzimmern im Erdgeschoss.

Die Anekdoten aus "Reserve" gewähren einen seltenen und nahen Blick auf familiäre Gewohnheiten hinter den Palastmauern – inklusive der Rolle, die Elizabeths Corgis wie in diesem Beispiel am Esstisch spielten, sobald ein kühler Luftzug durch den Raum streifte. Sandringham selbst ist als privates Refugium der Royals angelegt, mit über 100 Zimmern und einer Handvoll öffentlicher Bereiche, in denen Fans den Wohnstil der Königsfamilie aus der Nähe sehen können. Dass im Speisesaal Möbel und Leuchter aus Osborne House und dem Buckingham Palast stehen, verknüpft Charles aktuelles Zuhause auf dem Land mit Erinnerungsstücken aus gleich mehreren königlichen Wohnsitzen und damit auch mit Traditionen, die bis zu Charles Vorfahren zurückreichen.

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Getty Images Sandringham House, 1965

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John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

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Getty Images Queen Elizabeth II. auf ihrem Anwesen Sandringham House im Juni 2012