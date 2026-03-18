Selten: Hape Kerkeling gewährt Einblick in Eheleben mit Dirk

Hape Kerkeling (61) hat in einem Interview mit SuperIllu ungewohnt private Einblicke in sein Leben mit Ehemann Dirk gewährt. Der 61-jährige Entertainer sprach anlässlich seines neuen Kinofilms "Horst Schlämmer sucht das Glück" über sein persönliches Glücksempfinden und verriet dabei, dass er dieses vor allem in seiner Partnerschaft gefunden habe. "Ich habe mein Glück gefunden, vor allem in meiner Partnerschaft. Wenn ich abends mit meinem Mann vor dem Kamin sitze und wir gemeinsam ein Glas Chardonnay genießen, grenzt das schon sehr an absolute Glückseligkeit", erklärte Hape in dem Gespräch. Solch offenherzige Worte über sein Eheleben sind von dem sonst eher zurückhaltenden Comedian nur selten zu hören.

Besonders ist auch, dass Dirk bei dem aktuellen Filmprojekt eine wichtige Rolle hinter den Kulissen übernommen hat. "Er hat das Konzept und die Idee für den Film maßgeblich mitentwickelt, fungierte zudem als künstlerischer Berater", verriet Hape dem Magazin. Normalerweise würden die beiden Berufliches und Privates strikt voneinander trennen, doch bei diesem speziellen Projekt habe eine Zusammenarbeit nahegelegen. "Bei diesem speziellen Thema – dem Glück – lag eine Zusammenarbeit auf der Hand. Da kann man den eigenen Partner schlecht außen vor lassen", begründete der Komiker die gemeinsame kreative Arbeit.

In "Horst Schlämmer sucht das Glück" kehrt Hape nach 16 Jahren in seine Kultrolle als Vize-Chef des "Grevenbroicher Tagblatts" im charakteristischen Vokuhila-Trenchcoat-Look zurück. Für den Film begibt sich die fiktive Figur Schlämmer auf eine Reise quer durch Deutschland, um das Glück zu finden – per Anhalter, auf dem Krabbenkutter und im Schienenersatzverkehr. Dabei trifft er auf Passanten, Prominente und Psychologen. Dass ausgerechnet bei einem Film über die Suche nach dem Glück sein Ehemann so eng eingebunden war, scheint für Hape nur konsequent gewesen zu sein.

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Getty Images Hape Kerkeling bei der Aidshilfe Köln Charity-Gala im Musical Dome Cologne, 1. Dezember 2025

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Getty Images Hape Kerkeling, Comedian

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Getty Images Horst Schlämmer, 2009 in Berlin