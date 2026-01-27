Missbrauchsvorwurf gegen Marilyn Manson wird neu aufgerollt

Marilyn Manson (57) muss sich erneut mit schweren Vorwürfen auseinandersetzen: Seine frühere Assistentin Ashley Walters darf den Musiker in Los Angeles wieder wegen sexueller Übergriffe verklagen – und das, obwohl ihre Zivilklage im Dezember 2025 zunächst vollständig abgewiesen worden war. Ein Richter am Superior Court hob diese Entscheidung nun aber wieder auf. Grund für den Kurswechsel ist laut Deadline ein neues kalifornisches Gesetz. Es gibt mutmaßlichen Opfern sexueller Gewalt mehr Zeit, rechtlich gegen ihre Beschuldigten vorzugehen. 2021 erhob Ashley erstmals Klage gegen ihren ehemaligen Vorgesetzten, der mit bürgerlichem Namen Brian Warner heißt. Sie warf dem Sänger unter anderem vor, er habe sie sexuell, körperlich und psychisch missbraucht. Vor Gericht scheiterte die Klage mehrfach an der Verjährungsfrage.

Nun stellte Richter Steve Cochran laut Gerichtsbeschluss klar, dass das neue Gesetz ihre Ansprüche wiederbelebt. Für den 27. März ist zunächst eine Case Management Konferenz angesetzt, bei der das Gericht unter anderem Ablauf, Fristen und Beweisaufnahmen klären wird. Danach könnte ein Prozess folgen – es sei denn, beide Seiten einigen sich außergerichtlich. Ashleys Anwältin Bina Ahmad zeigte sich kämpferisch: "Wir freuen uns sehr für Frau Walters", erklärte sie nach der Anhörung und fügte hinzu: "Sie hat nie aufgehört, für Gerechtigkeit zu kämpfen." Marilyns Anwalt Howard King sieht den Fall hingegen schon jetzt als gescheitert. Gegenüber Entertainment Weekly erklärte er: "Ashley Walters wurde das Recht eingeräumt, unter dem neu verabschiedeten Gesetz einen engen Vorwurf des sexuellen Übergriffs zu verfolgen, ein Vorwurf, der bei der nächsten Entscheidung im Schnellverfahren nicht bestehen wird." Sein Mandant habe nie eine sexuelle Straftat begangen, betonte der Jurist erneut.

Ashleys Fall reiht sich in eine ganze Serie von Vorwürfen gegen Marilyn ein. Schauspielerin Esmé Bianco (43) hatte den Musiker wegen Vergewaltigung verklagt, der Rechtsstreit wurde später beigelegt. Auch seine frühere Verlobte Evan Rachel Wood (38) hat ihm öffentlich Missbrauch vorgeworfen, was Manson ebenfalls zurückweist. Für Marilyn blieb das dennoch nicht ohne Folgen: Der Musiker verlor 2021 zeitweise seinen Plattenvertrag und wurde von seiner Agentur fallen gelassen, nachdem mehrere Frauen an die Öffentlichkeit gegangen waren. Inzwischen steht seine Karriere mit geplanten Tourterminen wieder stärker im Fokus, während er sich juristisch weiterhin mit mehreren zivilrechtlichen Auseinandersetzungen und deren Nachwirkungen konfrontiert sieht.

