Arabella Kiesbauer: Emotionaler Maturaball ihrer Tochter

Arabella Kiesbauer (56) erlebte mit ihrem Ehemann Florens Eblinger im Wiener Rathaus einen ganz besonderen Abend. Die Moderatorin durfte beim 80-jährigen Jubiläumsmaturaball des Lycée Français de Vienne die Eröffnungsworte sprechen – und das gleich in doppelter Funktion. Denn Arabella ist nicht nur selbst ehemalige Absolventin dieser Schule, sondern auch Mutter einer diesjährigen Maturantin – Tochter Nika. Während die jungen Menschen in eleganten Ballkleidern und Anzügen über das Parkett wirbelten, wurde die 56-Jährige sichtlich emotional. "Ein Abend voller Emotionen und ein bisschen Mama-Stolz", schrieb sie auf Instagram zu dem bewegenden Ereignis.

Der festliche Tanzabend im Wiener Rathaus wurde von Arabellas Tochter gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern eröffnet. Die jungen Leute waren bestens auf ihren großen Auftritt vorbereitet worden – und zwar von Tanzschulchef Thomas Schäfer-Elmayer höchstpersönlich. Für die TV-Moderatorin war es ein Moment, der ihr unter die Haut ging. "So viele elegante junge Menschen, so viel Schwung am Tanzparkett… ich sag's euch: Mama hat kurz ein Tränchen verdrückt", gestand sie ihren Followern auf Instagram.

Arabella ist Mutter von zwei Kindern und hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr die Familie ist. Die gebürtige Wienerin, die am 8. April 1969 geboren wurde, machte sich als Moderatorin einen Namen und führte unter anderem ihre eigene Talkshow. Neben ihrer Karriere im Fernsehen war sie auch als Model und Schauspielerin tätig und ist nun die Moderatorin von Kampf der Realitystars. Dass ihre Tochter nun denselben Bildungsweg eingeschlagen hat wie sie selbst, scheint für Arabella eine besondere Bedeutung zu haben.

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Instagram / arabellakiesbauer Florens Eblinger, Arabella Kiesbauer und die gemeinsame Tochter Nika

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Imago Moderatorin Arabella Kiesbauer in München, November 2024

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Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer, März 2026