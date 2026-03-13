Nick Jonas trauert: "Schwester" Maya mit 30 Jahren gestorben

Schwerer Verlust für Nick Jonas (33): Der Sänger trauert um seine enge Freundin Maya Kibbel, die er in einem emotionalen Kommentar auf Instagram seine "Schwester für immer" nennt. Die 30-Jährige wuchs gemeinsam mit Nick und seinen Brüdern Kevin (38) und Joe (36) auf und verbrachte ihre Teenagerjahre im Umfeld von Stars wie Selena Gomez (33) und Miley Cyrus (33). Wie Mayas Mutter Kiyoko in einem ergreifenden Instagram-Post bestätigte, starb ihre Tochter am 7. März in einer Notaufnahme, nachdem Herz und Lunge plötzlich versagt hatten. Die trauernde Mutter teilte dazu mehrere aktuelle Fotos aus den letzten Wochen von Maya, die seit Jahren gegen die seltene Krankheit Morbus Wilson kämpfte.

Auf einem der Bilder ist Maya in einem hellblauen Pyjama im Krankenhaus zu sehen, mit einem Zugang in der Hand und sichtlich erschöpft. "Sie hatte so sehr gelitten, dass sie oft vor Schmerzen weinend einschlief", erklärte ihre Mutter weiter. Maya sei nun im Himmel, wo sie mit ihrem verstorbenen Vater zusammen sein könne. "Mein Trost ist das Wissen, dass sie nicht mehr leiden muss", schrieb Kiyoko. Unter dem Post sammelten sich binnen weniger Tage zahlreiche Beileidsbekundungen, darunter auch eine Nachricht von Nick persönlich. Der Sänger schrieb, dass Maya für immer seine Schwester bleiben werde und bot Kiyoko seine Unterstützung an: "Immer für dich da".

Maya und die Jonas-Brüder wuchsen gemeinsam auf und blieben laut Kiyoko stets in Kontakt, obwohl sie an unterschiedlichen Orten der Welt lebten. Zum Weihnachtsfest 2020 hatte Mayas Mutter über die besondere Freundschaft ihrer Tochter zu den Brüdern geschrieben: "So ist das mit Freunden und Familie! Egal, was in der Welt passiert, wir kümmern uns umeinander und lieben uns." In den Jahren vor ihrem Tod teilte Maya auf Instagram immer wieder Einblicke in ihr Leben mit Morbus Wilson. Erst im Dezember 2025 schrieb sie, dass ihr maximal fünf Jahre gegeben worden seien und die fünf Jahre bald vorbei seien, sie aber an Wunder glaube.

Anzeige Anzeige

Instagram / coach_kibbel Nick Jonas und seine Schwester Maya Kibbel, November 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / coach_kibbel Joe Jonas, Kevin Jonas, Nick Jonas und Maya Kibbel

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas, Kevin Jonas und Nick Jonas im August 2025 in New York City

Anzeige