Harvey Weinstein offenbart den knallharten Gefängnisalltag

Harvey Weinstein (73) verbüßt derzeit seine 16-jährige Freiheitsstrafe als verurteilter Sexualstraftäter im berüchtigten Gefängnis Rikers Island in New York. In einem Interview mit The Hollywood Reporter gewährte der 73-Jährige nun erschreckende Einblicke in seinen Alltag hinter Gittern. Harvey erzählte, dass er 23 Stunden am Tag in seiner Zelle eingeschlossen ist und sich weitgehend aus der Gemeinschaft der anderen Insassen zurückzieht. Nur manchmal fahre er im Rollstuhl für eine halbe Stunde nach draußen, um etwas Luft zu schnappen. Den Kontakt beschränke er auf seine Wärter, Anwälte und einige wenige Freunde.

Besonders dramatisch schilderte der ehemalige Filmproduzent einen Gewaltvorfall am Gefängnistelefon. Er habe dringend telefonieren müssen und einen Mithäftling am Apparat gefragt, ob dieser mit dem Gespräch bereits fertig sei. "Er legte auf und schlug mich hart ins Gesicht. Ich fiel zu Boden, blutete überall. Ich war wirklich schlimm verletzt", beschrieb Harvey die Situation. In der Gemeinschaft der Mitinsassen fühle er sich "unter Belagerung", da diese ihn um Geld bitten und hoffen, dass sein prominentes Anwaltsteam auch ihre Fälle übernehmen könnte. Die Lebensbedingungen auf Rikers Island bezeichnete er als "die Hölle", und die Angst, dort zu sterben, sei für ihn allgegenwärtig.

Trotz seiner Verurteilung zeigte sich Harvey im Interview erneut uneinsichtig. Er gab zwar zu, in der Vergangenheit gegenüber Frauen aufdringlich gewesen zu sein, betonte jedoch, seiner Einschätzung nach dabei keine Gesetze gebrochen zu haben. "Was ich falsch gemacht habe, war keine sexuelle Belästigung. Es war Untreue gegenüber meiner Frau", erklärte er mit Blick auf seine Ex-Frau Georgina Chapman (49), von der er sich 2017 trennte. Sie habe nichts von seinem Verhalten gewusst, da er ein "Meister der Täuschung" gewesen sei und seine Angestellten beauftragt habe, seine Affären zu vertuschen. Ab dem 14. April muss Harvey erneut vor Gericht erscheinen, wo die Vorwürfe der Schauspielerin Jessica Mann neu verhandelt werden, nachdem das ursprüngliche Urteil aus dem Jahr 2020 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben wurde.

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Getty Images Harvey Weinstein bei einer Anhörung am Strafgericht in Manhattan, Januar 2026

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Getty Images Harvey Weinstein bei einer Anhörung im Strafgericht Manhattan in New York City am 4. März 2026

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Getty Images Harvey Weinstein vor einem New Yorker Gericht, 2020

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