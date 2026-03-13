Eine Prostituierte als Ex? Eric Stehfest dementiert Gerüchte

Edith Stehfest (30) und ihr Ex-Mann Eric Stehfest (36) liefern sich bei Promis unter Palmen einen handfesten Streit. Nachdem Edith nach ihrem Rauswurf überraschend in die Villa zurückkehren durfte, war die Freude bei Eric zunächst groß – doch die gute Stimmung hielt nicht lange an. In der Küche unterhielt sich die Schauspielerin mit Dilara Kruse über eine Situation, die ihr offenbar sauer aufstieß: In Ediths Abwesenheit hatte Gina-Lisa Lohfink (39) in Erics Bett geschlafen. Dabei ließ Edith eine pikante Bemerkung fallen und deutete an, sie kenne den Typ ihres Ex-Mannes und er habe bereits eine Beziehung mit einer Prostituierten gehabt.

Eric bekam von dem Gespräch zunächst nichts mit und erfuhr erst durch die TV-Ausstrahlung der Show von Ediths Vorwürfen. Daraufhin stellte er bei Instagram umgehend klar, dass die Behauptungen seiner Ex-Frau gelogen seien. "Ich habe weder in dem Milieu gearbeitet, noch war ich mit einer Prostituierten zusammen! Anscheinend hat Edith meine Bücher nie gelesen", schrieb er. Der Realitystar betonte außerdem, er finde es unfassbar, dass solche Lügen über ihn verbreitet würden. Auch auf den Vorwurf, er habe seine Männlichkeit verloren, reagierte Eric: "Und ich habe auch nicht meine Eier verloren, nur weil ich meine Ex-Frau nicht anschreie."

In seinem Statement machte Eric zudem deutlich, dass er im Gegensatz zu Edith nicht bereit sei, auf diesem Niveau zurückzuschießen. "Ich könnte so unfassbar viele Dinge aussprechen, was Edith angeht, aber nein. Ich habe es nicht nötig, so zu schießen", erklärte er. Der Schauspieler forderte seine Follower auf, den Unterschied zu sehen, wie er Edith in ihrer Abwesenheit verteidigt habe, während sie schlecht über ihn rede. "Und so war es schon immer, gerade auch gegenüber anderen wurde ich oft schlecht geredet. Ich bin froh, dass ich wieder mein Leben zurück habe", schloss Eric sein Statement ab.

Anzeige Anzeige

Imago Schauspieler Eric Stehfest bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty

Anzeige Anzeige

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, August 2024