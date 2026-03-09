Trotz Klage: Marilyn Manson läuft auf der Paris Fashion Week

Marilyn Manson (57) hat bei der Paris Fashion Week nun für einen überraschenden Auftritt gesorgt. Der 57-jährige Musiker lief während der Show von Enfants Riches Déprimés über den Catwalk und präsentierte dort die Herbst-Winter-Kollektion 2026. In seinem charakteristischen Make-up erschien er in langen schwarzen Roben mit goldenen Broschen und einer Medaille um den Hals, wie die Daily Mail berichtet. Während er mit einem Mikrofon in der Hand über den mit Kunstschnee bedeckten Laufsteg in der Maison de la Chimie schritt, rieselte Schnee von der Decke. Anschließend performte er vor dem prominenten Publikum.

Der Auftritt erfolgt nur wenige Wochen, nachdem ein Richter in Los Angeles eine Klage wegen sexueller Übergriffe gegen Marilyn neu aufgerollt hatte. Seine ehemalige Assistentin Ashley Walters hatte die Zivilklage bereits im Mai 2021 eingereicht und dem Sänger vorgeworfen, sie während ihrer Anstellung bei Manson Records zwischen 2010 und 2011 sexuell, körperlich und psychisch missbraucht zu haben. Nachdem die Klage im Dezember wegen Verjährung abgewiesen worden war, wurde sie nun auf Grundlage eines neuen kalifornischen Gesetzes erneut zugelassen. Dieses Gesetz ermöglicht es, ältere Fälle von sexuellem Missbrauch wieder vor Gericht zu bringen, wie die Daily Mail berichtet.

Die Klage von Ashley ist jedoch nicht die einzige gegen den Musiker. Mehrere Frauen haben ihm im Laufe der Jahre sexuellen Missbrauch und Übergriffe vorgeworfen, darunter auch Schauspielerinnen wie Esme Bianco aus Game of Thrones und seine Ex-Partnerin Evan Rachel Wood (38). Bisher hat Marilyn, der mit bürgerlichem Namen Brian Hugh Warner heißt, alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen. Sein Anwalt Howard King betonte laut Daily Mail in einem Statement: "Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass Herr Warner niemals einen sexuellen Übergriff begangen hat." Wie es nun für Marilyn weitergeht, bleibt abzuwarten.

Getty Images Marilyn Manson, US-amerikanischer Sänger

Getty Images Marilyn Manson bei den Revolver Golden Gods Awards, 2014

Getty Images Evan Rachel Wood und Marilyn Manson, 2007