Nach "#CoupleChallenge"-Angebot: Carina Nagel bereut nichts

Kurz vor dem Finale der fünften Staffel von #CoupleChallenge sorgte die Produktion mit einem ungewöhnlichen Spielzug für mächtig Gesprächsstoff unter den verbliebenen Teams. Allen Paaren wurde die Gelegenheit geboten, einen Anteil am Gruppenjackpot einzustreichen – und zwar unabhängig vom späteren Ausgang des Finales. Der Haken daran: Schnelligkeit zahlte sich nicht ohne Risiko aus. Das Team, das am schnellsten das höchste Gebot abgab, landete direkt in der Exit-Challenge und musste dort um genau den gesicherten Betrag kämpfen. Carina Nagel und ihre Partnerin Chika Ojiudo-Ambrose ließen sich davon nicht beirren. Beide griffen beherzt zur maximalen Summe von 30.000 Euro und waren dabei laut der Nominierungsverkündung die Schnellsten im gesamten Cast. Jetzt meldet sich Carina auf Instagram zu Wort.

Die Entscheidung war keine Frage von Moral oder Gruppensolidarität, sondern schlicht eine strategische Wahl in einem Wettbewerb um echtes Geld. "Natürlich haben wir das angenommen! Leute, was zur Hölle? Das war für mich überhaupt keine Überlegung wert. Die Menschen bedeuten mir ja gar nichts da drin. Warum sollte ich das dann nicht annehmen?", stellte sie unverblümt fest. Besonders pikant: Carina betonte außerdem, dass durch die Übernahme des Geldes aus dem Gruppenjackpot alle anderen Teams ihren Anspruch auf diesen Betrag verloren hätten – zumindest sofern sie und Chika die Exit-Challenge für sich entscheiden. Die Influencerin teilte auch gegen ihre Mitstreiter aus. "Ich find's immer wieder lustig, wie manche Menschen sich dann so reinsteigern in eine Show und wirklich vergessen, dass es echte Probleme auf der Welt gibt und anfangen zu weinen und zu beleidigen", schrieb Carina. Viele Fans vermuten, dass sie damit auf Kandidatin Zoe Saip (26) anspielt, die sich in der Sendung lautstark über das Angebot beschwert hatte.

"Am Ende des Tages hat dann komischerweise doch irgendwie jeder gefeiert, dass wir's gemacht haben. Fand ich auch ein bisschen amüsant, muss ich sagen", fügte sie hinzu. Sie würde die Entscheidung immer wieder treffen. Auch außerhalb des Formats teilt Carina auf Social Media regelmäßig ungefiltert ihre Sicht auf die Dinge und gibt ihren Followern Einblicke hinter die Kulissen der Dreharbeiten. Die Influencerin greift Szenen aus der Sendung immer wieder in ihren Stories auf und macht klar, wie sie bestimmte Momente empfunden hat – nun eben auch ihre umstrittene Geld-Entscheidung, die sie weiterhin selbstbewusst verteidigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Chika und Carina Ojiudo-Ambrose im März 2025

Anzeige Anzeige

RTL Chika, Carina Nagel und Ariel bei "#CoupleChallenge" 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose bei "#CoupleChallenge"