Ex-Bachelor Sebastian Klaus und seine Jenny haben geheiratet

Sebastian Klaus (38) und seine Jenny haben geheiratet! Der ehemalige Bachelor gab seiner Partnerin am Freitag standesamtlich das Jawort. Die frisch Vermählten verkündeten die Neuigkeiten mit einem emotionalen Video auf Instagram, in dem sie zunächst in Alltagskleidung zu sehen sind. Nach einem Schnitt präsentiert sich das Paar plötzlich in festlicher Hochzeitsgarderobe: Jenny im eleganten Brautkleid, Sebastian im schicken Anzug. In einer romantischen Geste nimmt der Realitystar seine Braut bei der Hand, woraufhin sie sich elegant in seine Arme fallen lässt und er sie festhält. "Herzlich willkommen im Team, Herr Koepper", schreibt das frisch vermählte Paar zu dem Clip.

Jenny setzte für ihren großen Tag auf eine schlichte weiße Robe, die sie mit einem weißen Schal kombinierte. Ihre Haare trug die Braut in offenen Locken, in der Hand hielt sie einen Brautstrauß aus weißen Rosen. Sebastian erschien in einem modischen Anzug zur Trauung. Der Post sorgt bei den Followern für Begeisterung – die Kommentare füllen sich mit zahlreichen Glückwünschen für das frisch vermählte Paar. "Herzlichen Glückwunsch", kommentiert Ex-Bachelorette Sharon Battiste (34). Zahlreiche Fans drücken ihre Freude zudem in Form von Herz-Emojis aus.

Der große Tag begann für das Paar gegen Mittag im Hamburger Standesamt. Rund 20 Gäste feierten mit ihnen diesen besonderen Moment. Nur neun Monate zuvor hatte Sebastian seiner Jenny am Comer See einen unvergesslichen Antrag gemacht. Im Interview mit RTL schwärmte die Braut: "Ich bin jetzt schon total nervös und freue mich so sehr." Auch Sebastian blickte voller Vorfreude auf die Zeremonie: "Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist. Das wird ein wunderschöner Tag."

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und Jenny kurz nach ihrer Hochzeit im März 2026

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus mit seiner Freundin Jenny, August 2024

Instagram / jenny.kppr Jenny und Sebastian Klaus im Oktober 2024