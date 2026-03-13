Christina Grass ehrlich: Würde sie Marcos Neue gern treffen?

Christina Grass (37) hat sich nun erstmals zu der neuen Frau an der Seite ihres Ex-Verlobten Marco Cerullo (37) geäußert – und gibt gegenüber Promiflash überraschend offene Einblicke in ihre aktuelle Gefühlslage. Obwohl die Unbekannte bislang noch nicht persönlich vorgestellt wurde, zeigt sich Christina alles andere als abweisend: "Ich freue mich, wenn ich sie kennenlerne. Ich bin da auch ganz offen. Ich bin auch keine eifersüchtige Ex-Ziege oder so", erklärt sie. Dass noch kürzlich ein Telefonat mit Marco stattfand, zeigt zudem: Der Kontakt zwischen den beiden Ex-Partnern ist nicht vollständig abgebrochen.

Marco hatte ausgerechnet zum Valentinstag für Aufsehen gesorgt, als er auf Social Media öffentlich machte, dass er wieder vergeben ist. Auf einem der Fotos, die der Realitystar auf seinen Kanälen teilte, ist seine neue Partnerin von hinten zu sehen – lange blonde Haare, mehr nicht. Auf einem anderen sitzt sie auf Marcos Schoß und gibt ihm einen Kuss. Ihr Gesicht und ihre Identität bleiben damit weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis. Klar ist jedoch: Marco scheint wieder glücklich zu sein, knapp zwei Jahre nach dem endgültigen Liebes-Aus mit Christina. Dass er nun eine blonde Frau an seiner Seite hat, kommentiert Christina mit einem Schmunzeln. "Marco ist halt jemand, der steht auf natürliche Frauen, das weiß ich. Und so vom Rücken her passt das ja", so Christina. Sie kündigt zudem an, ihrem Ex vielleicht bald eine Nachricht zu schicken und ihn um ein richtiges Bild seiner neuen Liebe zu bitten.

Christina und Marco lernten sich 2019 kennen und wurden schnell zu einem der bekanntesten Paare der deutschen Reality-TV-Welt. Gemeinsame Auftritte in Formaten wie Das Sommerhaus der Stars machten sie zu einem festen Bestandteil des Trash-TV-Universums. Auf die Verlobung folgte jedoch kein Happy End. Anfang 2024 verkündete Marco das Beziehungsende über Instagram, seitdem gingen beide getrennte Wege. Trotz allem scheint zwischen den beiden keine Feindseligkeit zu herrschen. Christina bringt es im Interview auf den Punkt: "Menschlich gesehen wird Marco immer für mich ein Teil bleiben, wo ich eine Empathie und eine gewisse menschliche Ebene freundschaftlich halten werde." Ein versöhnliches Fazit – und ein reifes dazu.

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ActionPress Christina Graß im November 2019 in Hamburg

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo mit seiner neuen Freundin, Februar 2026

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RTL Christina Grass und Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"