So steht Stella Stegmann zu Gina-Lisas Toilettenszene

Gina-Lisa Lohfink (39) sorgte in der aktuellen Staffel von Promis unter Palmen gleich zu Beginn für einen unvergesslichen Moment – allerdings keinen, den die meisten freiwillig mit der Welt teilen würden. In der Show, die seit dem 16. Februar 2026 montags auf SAT.1 und Joyn ausgestrahlt wird, war eine Tonaufnahme zu hören, die Gina-Lisa in einem äußerst intimen Moment zeigte: mitten in einem Durchfall-Anfall auf der Toilette. Gegenüber TAG24 zeigte sich die 39-Jährige zwar durchaus humorvoll und konnte über die Situation lachen – "Jetzt weiß jeder, dass ich Durchfall hatte und am Kacken war", sagte sie mit einem Schmunzeln. Dennoch wirft die Szene eine grundsätzliche Frage auf, die das Reality-TV schon länger begleitet: Wo hört Unterhaltung auf, und wo fängt der Eingriff in die Intimsphäre an?

Genau diese Frage beantwortete nun auch Stella Stegmann (28) im Promiflash-Interview – und das mit bemerkenswerter Offenheit. Die Reality-Bekanntheit gilt zwar als jemand, der generell kein großes Geheimnis aus seinem Leben macht, doch beim Thema Toilette zieht sie eine klare Linie. "Ich bin schon ein sehr offenes Buch, aber ich finde es krass, zum Beispiel Situationen auf der Toilette zu zeigen, weil das ist schon sehr privat. Da bin sogar ich so, dass ich sage, nee, sorry, aber das gehört nicht in die Öffentlichkeit", erklärte Stella. Besonders pikant dabei: Auf die Idee, solche Momente vertraglich ausschließen zu lassen, wäre sie ohne dieses Gespräch gar nicht gekommen. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Aber ich würde niemals daran denken, das vertraglich festzuhalten. Also danke für den Reminder."

Stella hat sich in den vergangenen Jahren mit ihren Auftritten in verschiedenen TV-Formaten wie Too Hot To Handle: Germany oder Die Bachelorette einen Namen gemacht und zeigt dort häufig viel von sich – sei es in emotionalen Gesprächen oder in freizügigen Looks. Auch auf Social Media pflegt die Fitnesstrainerin, die sich auch schon für den Playboy ablichten ließ, einen sehr direkten Umgang mit ihren Followern und nimmt diese regelmäßig in ihren Alltag mit. Mit ihrer lockeren Art hat sie sich eine treue Fangemeinschaft aufgebaut. Gleiches gilt auch für Gina-Lisa, die zuletzt bei "Promis unter Palmen" heftig mit ihren Mitstreitern aneinandergeriet und beinahe rausgeflogen wäre. Wer weiß, was wir in der nächsten Folge von ihr sehen werden.

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Imago Realitystar Stella Stegmann im September 2025 in Köln

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Joyn Gina-Lisa Lohfink, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2026

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Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Reality-TV-Bekanntheit