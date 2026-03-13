C-Bas findet das Dauerthema Allianzen in Realityshows nervig

Kaum eine Realityshow, in der es um Geld geht, kommt heutzutage ohne die berühmt-berüchtigten Allianzen oder zumindest kurzzeitige Verbündete aus. Manch ein Show-Teilnehmer ist dessen mittlerweile leid und setzt lieber auf seine eigenen Fähigkeiten. Zu hundert Prozent kann man sich nämlich nie auf seine Allianz verlassen. C-Bas kennt das nur allzu gut. Der YouTuber erlebte das Thema Allianzen bei Forsthaus Rampensau Germany wie auch bei The 50. "Ich finde es nervig. Es hat auch so ein bisschen Überhand genommen, finde ich. Es lässt sich nicht immer zu 100 Prozent vermeiden", stellt er im Promiflash-Interview fest.

C-Bas könne verstehen, dass man seine Freunde von außerhalb natürlich lange in der Show behalten wolle – aber schon an Tag eins eine Allianz zu bilden sei seiner Meinung nach unsinnig. "Wenn du mit Leuten befreundet bist oder die gerne magst, dann willst du natürlich auch, dass sie da bleiben. Aber das schon an Tag eins zu sagen, wir sind die Allianz und wir wollen jetzt erst den raushauen und dann den und dann den, das geht mir sehr auf den Sack", findet der "BullshitTV"-Star. Und ganz Unrecht hat er nicht, wie wenig Verlass auf eine Allianz ist und wie sehr diese losen Verbindungen nach hinten losgehen können, zeigte sich bei "The 50" schon in den ersten Folgen.

Von ihrer vermeintlichen Allianz betrogen wurde nämlich Reality-Bekanntheit Jenny Grassl (25). Sie musste nach der ersten Challenge um ihren Verbleib zittern, setzte aber alles auf ihre Verbündeten, um sie zu retten. Doch falsch gedacht: Jenny bekam zu wenig Stimmen und musste das Schloss des Löwen schon an Tag eins wieder verlassen. Ihre Wut war so ungezügelt, dass sie noch einmal zurück durfte, um mit den Verantwortlichen abzurechnen. Das sorgte aber eher für Verwirrung als für Klärung, denn die 25-Jährige schimpfte unter anderem mit Franzi Temme (31) und Sam Dylan (35). Die waren aber laut eigener Aussage gar nicht in die Allianz involviert. "Es war einfach nur ein peinlicher Auftritt", stellte Franzi anschließend kopfschüttelnd fest.

Anzeige Anzeige

Imago C-Bas bei der Premiere von Staffel 3 der Amazon-Show "The 50" im Cinedom Köln

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios C-Bas' Promo-Foto für "The 50"

Anzeige Anzeige

Instagram / jennygrassl_ Jenny Grassl, Reality-TV-Darstellerin