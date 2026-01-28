Monika Baumgartner: Ihre Karriere vor "Der Bergdoktor"

Monika Baumgartner (74) begeistert seit Jahren im TV-Hit Der Bergdoktor als Lisbeth Gruber – und setzt diese Erfolgsgeschichte auch 2026 fort. Die Schauspielerin steht aktuell gemeinsam mit Hans Sigl (56) für die 19. Staffel vor der Kamera, gedreht wird in Tirol. Bekannt wurde sie schon lange zuvor: Ihre TV-Reise begann vor fast fünfzig Jahren, als sie Ende der 1970er in Produktionen wie "Polizeiinspektion 1" und "Der Millionenbauer" mitwirkte. In München verwurzelt, ausgebildet an der Otto-Falckenberg-Schule, fand Monika früh ihren Weg auf Bühne und Bildschirm – und blieb beiden treu.

Bevor Monika mit der Rolle der Bergbauern-Mutter Kultstatus erreichte, spielte sie sich in ganz anderen Formaten in die Herzen der Zuschauer: 1978 tauchte sie in "Polizeiinspektion 1: Glück und Glas" auf, wo sie unter anderem mit Frithof Vierock und Fritz Strassner am Set stand. Kurz darauf folgte "Der Millionenbauer" für den Bayerischen Rundfunk, dessen zwei Staffeln 1979 und 1987 gedreht wurden – mit nahezu unverändertem Ensemble. Ihren großen TV-Durchbruch feierte sie 1981 mit dem auf dem Roman von Lena Christ basierenden Zweiteiler "Die Rumplhanni", in dem sie die Hauptrolle übernahm. Auch Formate wie "Ein Fall für zwei", "SOKO München", "Der Alte", Tatort, Rosenheim Cops und später "Heiter bis tödlich: Monaco 110" gehören zu ihrer langen Liste an Fernsehauftritten.

Abseits des Sets pflegt Monika enge familiäre Banden. Mit ihrer Schwester Waltraud führt die Schauspielerin in München das Raumausstattungsgeschäft "Hermanas" – ein Herzensprojekt, das Kreativität und Handwerk verbindet. Wer Monikas Haltung zum Leben kennenlernen will, greift zu ihrem Buch "Alles eine Frage der Einstellung: Mein Leben zwischen Berg und Tal", in dem sie offen über Kindheit, Werte und Zwischenmenschliches schreibt. Freunde beschreiben die Münchnerin als geerdet und zugewandt, jemand, der sich Zeit nimmt für Gespräche und eine klare Linie schätzt – Qualitäten, die viele Zuschauer in ihrer warmen, resoluten Art als Lisbeth wiedererkennen.

Hannes Magerstaedt / Getty Images Monika Baumgartner bei der Jubiläumsfeier von "Der Bergdoktor"

Getty Images "Der Bergdoktor"-Cast: Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl, 2017

Hannes Magerstaedt / Getty Images Cast von "Der Bergdoktor"

