Prinz William erneuert Gelöbnis für Kate und Schwiegermama

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben in den vergangenen zwei Jahren einiges durchmachen müssen. Kates Krebserkrankung hat das Paar vor eine der härtesten Bewährungsproben ihrer Ehe gestellt – und dazu gesellt sich die öffentliche Aufruhr rund um den Epstein-Skandal, in den Andrew Mountbatten-Windsor (66) verstrickt ist. Inmitten dieser Turbulenzen rückt ein bemerkenswertes Detail wieder in den Fokus, das zeigt, wer William als Mensch wirklich ist und wie sehr er seine Schwiegereltern schätzt. Royalexpertin Jennie Bond bringt es im Mirror auf den Punkt: "Es wurde berichtet (...), dass William Mike und Carole einmal versprach, Catherine zu schützen und immer für sie da zu sein. Und er hat dieses Versprechen bei einem seiner ersten Auftritte nach Catherines Krebsdiagnose einem Mitglied der Öffentlichkeit gegenüber wiederholt."

Die Verbindung zwischen William und seiner Schwiegermutter Carole Middleton ist ungewöhnlich eng und herzlich. Als William und Kate sich kennenlernten, stand der Prinz noch stark unter dem Eindruck des frühen Verlusts seiner Mutter. In diese schwierige Phase trat die Familie Middleton mit einer Wärme und Normalität, die er so aus seinem eigenen Umfeld nicht kannte: entspannte Familiensonntage, unkomplizierter Zusammenhalt, ein offenes Zuhause. "Für William war es ein Hauch frischer Luft – ein Stück unkomplizierter Normalität in seinem komplexen Leben", erklärt Jennie. Caroles hoher Energielevel, ihre Verlässlichkeit und ihr fester Familiensinn hätten den Prinzen tief beeindruckt. Diese besondere Beziehung zahlt sich nun aus. Carole ist dabei weit mehr als eine hilfsbereite Mutter im Hintergrund: Sie ist das emotionale Fundament, auf dem sich alle abstützen können.

Während Carole bewusst einen Schritt aus der Öffentlichkeit zurücktritt und das Rampenlicht ihrer Tochter überlässt, hinterlässt sie dennoch immer wieder bleibende Eindrücke auf ihre eigene, leise Art. So war sie bei Kates emotionalem Chemo-Abschluss-Video dabei: Man sah sie beim Kartenspiel mit den Enkelkindern in der Familienküche in Anmer Hall – ein stilles, aber kraftvolles Bild bedingungsloser Fürsorge. Zuletzt zeigte sie sich beim Cheltenham Festival in bester Gesellschaft der Königsfamilie: Sie lachte mit Prinzessin Anne (75), scherzte mit Zara Tindall (44) und wurde herzlich von Königin Camilla (78) begrüßt. Jennie Bond kommentiert diesen Auftritt mit klaren Worten: "Sie mag keinen Titel tragen und keine offizielle königliche Rolle innehaben, aber sie ist längst ein vollwertiges Mitglied der Familie."

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Wales

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Getty Images Carole Middleton, 2023

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Getty Images König Charles und Carole Middleton, Juni 2025