Das war Seherin Lilo von Kiesenwetters verrücktester Auftrag

Seherin Lilo von Kiesenwetter blickt auf eine bewegte Karriere zurück – und hat in vier Jahrzehnten als spirituelle Beraterin schon so einiges erlebt. Aktuell steht die Expertin als Moderatorin des neuen Formats "Bingo Banger" in einer Spielbank vor großem Publikum. Im Gespräch mit Promiflash verriet Lilo nun, was ihr bisher verrücktester Auftrag war. Dabei erinnert sie sich an eine besonders skurrile Beratung, bei der eine Klientin ihre Anweisung, die betreffende Person persönlich sehen zu müssen, etwas zu wörtlich genommen hat. Die Ratsuchende erschien nämlich nicht alleine zum Termin. "Verrückte Anfragen gab es viele in meiner 40-jährigen Karriere als Seherin. Das Verrückteste war: Es kam eine Pferdeliebhaberin zu mir, mit ihrem Pferd", plauderte Lilo aus.

Was dann passierte, überraschte selbst die erfahrene Seherin. "Denn ich sage als Seherin immer, dass ich die Person vor mir sehen muss. Da hat die Dame das so verstanden, dass sie das Pferd im Pferdeanhänger bis vor die Tür zu mir gebracht hat", erzählte Lilo im Promiflash-Interview. Die Frau wollte ihr das Tier zeigen und von der Expertin wissen, ob ihr Pferd beim nächsten Wettkampf gewinnen würde. "Das war das Verrückteste von allen. Ich dachte, sowas gibt es doch gar nicht", erinnerte sich die Seherin an die ungewöhnliche Situation zurück.

Lilo von Kiesenwetter hat in ihrer langen Laufbahn als Seherin zahlreiche prominente Menschen beraten und schon viele außergewöhnliche Anfragen erhalten. Nun wagt sie mit der Moderation von "Bingo Banger" einen neuen Schritt in ihrer Karriere. Die spirituelle Beraterin wird das Format in einer Spielbank präsentieren und damit ein ganz neues Publikum erreichen. Die Freude ist riesig: "Ich freue mich sehr darüber, mal etwas ganz anderes zu machen, als Moderatorin zu arbeiten und die Leute auf der Bühne zu unterhalten. Sonst spreche ich ja nur mit einer Person und beim 'Bingo Banger' spreche ich ganz viele Personen an."

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Nicole Kubelka / Future Image Lilo von Kiesenwetter, Wahrsagerin

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Imago Lilo von Kiesenwetter bei der 25. Lambertz Monday Night in den MMC Filmstudios Köln

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Merkur Group Lilo von Kiesenwetter, Seherin