Natascha Kampuschs Familie kehrt ins Entführungs-Haus zurück

Es ist ein emotionaler Schritt, den die Familie von Natascha Kampusch (38) jetzt wagt: In einer neuen ORF-Dokumentation kehren ihre Schwester Claudia Nestelberger und ihre Nichte Alina an jenen Ort zurück, an dem Natascha als Kind jahrelang gefangen gehalten wurde – das Haus in Strasshof. ORF-Journalist Christoph Feurstein begleitet die Angehörigen bei diesem aufwühlenden Besuch für die TV-Doku "Natascha Kampusch – Gefangen in Freiheit".

Im Inneren des Hauses stoßen Claudia und ihre Tochter auf einen Gegenstand, der die Vergangenheit mit brutaler Wucht zurückholt: ein Kleid, das Natascha am Tag ihrer Entführung getragen hatte. Das Fundstück wird beim Ausräumen der Räume entdeckt und steht in der Doku sinnbildlich für die Zeit, in der das damals zehnjährige Mädchen spurlos verschwand. In "Gefangen in Freiheit" zeichnet der ORF Nataschas Geschichte vom 2. März 1998 bis in die Gegenwart nach – vom Verschwinden über die spektakuläre Flucht bis zu den Folgen, mit denen sie und ihre Liebsten noch heute leben.

Schon vor zwei Tagen hatte die Familie ihre große Sorge um Natascha öffentlich gemacht. Claudia berichtete dem ORF offen über den derzeitigen Zustand der Autorin. "Jeder weiß, wie Natascha früher vor der Kamera gesprochen hat. Das gibt es jetzt überhaupt nicht mehr", erklärte sie. Natascha ziehe sich immer mehr zurück und lebe oft in ihrer eigenen Welt. "Sie ist wieder in einer Art Gefangenschaft. Es ist herzzerreißend und wir fühlen uns hilflos", sagte die Schwester.

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Getty Images Natascha Kampusch präsentiert ihr Buch "10 Jahre Freiheit" in Wien, 17. August 2016

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Getty Images Natascha Kampusch, August 2016

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Getty Images Natascha Kampusch bei der Beerdigung von Bernd Eichinger

Wie findet ihr den Schritt der Familie, ins Haus in Strasshof zurückzukehren? Stark und wichtig – so wird die Geschichte greifbar. Zu schmerzhaft – das sollte nicht noch einmal aufgerollt werden. Ergebnis anzeigen