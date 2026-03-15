"6666" und "1944": So steht es um "Yellowstone"-Ableger

Das "Yellowstone"-Universum wächst kontinuierlich weiter, doch nicht alle geplanten Ableger kommen wie angekündigt voran. Mehrere Spinoffs der erfolgreichen Serie von Taylor Sheridan, der selbst einst in Star Trek mitspielte, stecken laut Us Magazine derzeit in Produktionsverzögerungen fest. Besonders betroffen sind die Projekte "6666" und "1944", zu denen es seit 2024 keine neuen Informationen mehr gibt. Die Serie "6666" sollte sich eigentlich um die Four Sixes Ranch in der Gegenwart drehen und die Geschichte einer Ranch erzählen, die gegründet wurde, als noch Comanchen West-Texas beherrschten. "1944" wurde im November 2023 von Paramount Network als einer von zwei neuen "Yellowstone"-Ablegern angekündigt, Details zur Handlung wurden jedoch nie preisgegeben.

Während einige Projekte auf Eis liegen, gibt es auch positive Nachrichten für Fans der Serie. "The Dutton Ranch" soll planmäßig 2026 starten und wird die beliebten Figuren Beth Dutton und Rip in den Mittelpunkt stellen. Die Rollen werden erneut von Kelly Reilly (48) und Cole Hauser (50) übernommen. Zudem läuft "Marshals" mit Kayce Dutton (gespielt von Luke Grimes, 42) derzeit auf CBS. Ein ursprünglich geplanter Ableger mit Matthew McConaughey (56) wurde eingestellt und durch eine andere Serie mit dem Titel "The Madison" ersetzt, die allerdings keinen direkten "Yellowstone"-Bezug mehr hat. Lange wurde der "The Gentlemen"-Star aber als Nachfolger für Kevin Costner (71) gehandelt.

Taylor Sheridan ist parallel zu "Yellowstone" an zahlreichen weiteren Projekten beteiligt. In einem Interview mit Deadline erklärte der Serienschöpfer, dass Paramount ihm die nötige Zeit und Ressourcen gebe: "Da Paramount mir vertraut und mir die Zeit gibt, zehn bis 14 Tage lang für eine Fernsehfolge zu drehen, können wir sie wie einen Kinofilm behandeln, und sie sieht auch wie ein Kinofilm aus." Die Zusammenarbeit mit Paramount wird sich jedoch verändern: Im Oktober 2025 wurde bekannt, dass Taylor einen Fünfjahresvertrag mit NBCUniversal für Film, TV und Streaming abgeschlossen hat, der am 1. Januar 2029 beginnt. Sein aktueller TV-Deal mit Paramount läuft noch bis 2028. Paramount behält dabei die Rechte an "Yellowstone" und allen anderen Franchises, die Sheridan unter seinem Vertrag mit dem Sender entwickelt hat, sodass er für NBCUniversal komplett neue Konzepte entwickeln wird.

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Getty Images Kelly Reilly und Cole Hauser, New York im November 2024

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LMK/ActionPress Luke Grimes und Kevin Costner in "Yellowstone"

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Imago Schauspieler Matthew McConaughey beim United States Grand Prix im Oktober 2025