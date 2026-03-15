"Einfach Eric": Eric Sindermann macht Beziehung öffentlich

Eric Sindermann (37) hat eine neue Frau an seiner Seite und macht die Beziehung jetzt auf Instagram öffentlich. Auf einem Bild zeigt sich der Realitystar Arm in Arm mit einer dunkelhaarigen Frau, die sich im Netz Chayenne Geraldine nennt. Während sie ihn zaghaft und verliebt anlächelt, blickt Eric eher stoisch in die Kamera. Zu dem romantischen Schnappschuss schreibt er: "Für viele bin ich Reality-TV-König. Für sie bin ich einfach Eric." Mit diesen Worten unterstreicht er, dass seine neue Partnerin ihn nicht wegen seines Prominentenstatus, sondern als ganz normalen Menschen schätzt.

In seiner Instagram-Story gewährt Eric seinen Followern weitere private Einblicke in die frische Beziehung. Dort postet er ein Bild, das die beiden im Kino zeigt, wo sie eng nebeneinander sitzen. Eric legt seiner Begleiterin dabei vertraut eine Hand auf den Oberschenkel. Die Reaktionen auf die Posts fallen durchweg positiv aus: Die Kommentare unter den Bildern sind voller Glückwünsche für das neue Paar.

Zuvor lief es im Privatleben des Realitystars nicht immer ganz rund. Schon vor etwa einem Jahr hatte Eric öffentlich über seine Schwierigkeiten mit der Liebe gesprochen. In einem Promiflash-Interview verriet er damals: "Das Thema Liebe ist bei mir eine absolute Katastrophe. Weil die Frauen, die ich möchte, die normalen Frauen, die nehmen ganz großen Abstand von mir. Die anderen Frauen wollen eben selbst ins TV. Am Anfang war es cool, jetzt ist es nicht mehr ganz so cool." Mit Chayenne scheint er nun aber sein Glück gefunden zu haben.

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Instagram / dr.sindsen Chayenne und Eric Sindermann

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Imago Eric Sindermann, Juli 2025

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IMAGO / Gartner Eric Sindermann, Realitystar

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