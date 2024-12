Hans Sigl schwärmt von seinem doppelten Familienglück

Hans Sigl (55) gewährt einen seltenen Einblick in die engen Verbindungen, die sein Leben prägen. Seit über 15 Jahren ist Der Bergdoktor-Star mit seiner Frau Susanne verheiratet und hat aus einer früheren Beziehung seine Tochter Joana und seinen Sohn Nepomuk. Doch wie er jetzt verrät, endet seine Vorstellung von Familie nicht an den Grenzen seines Privatlebens. "Ich habe das seltsame oder tolle Glück gehabt, eigentlich zwei Familien zu haben", erklärt Hans dem ZDF. Neben seiner echten Familie zählt er auch die Kollegen der Erfolgsserie zu seiner erweiterten Verwandtschaft – für den Schauspieler sind diese Beziehungen eine bereichernde Ergänzung in seinem Leben.

Die besondere Nähe zu seiner "Dreh-Familie" zeigt sich besonders in der Weihnachtszeit: Wie bei echter Verwandtschaft, die man an den Feiertagen nicht sieht, bleibe man im Austausch. So berichtet Hans von rührenden Ritualen, wie Anrufen von seiner Serienmutter Monika Baumgartner (73): "Sie ruft an und sagt: 'Hallo Sohn, wo bist du?' Und ich antworte: 'Mutter, ich bin hier und da.'" Monika verkörpert seit Beginn der Serie im Jahr 2008 Elisabeth, die Matriarchin der Gruber-Familie. "Wir nehmen das sehr liebevoll an und freuen uns, dass wir das haben. Und persönlich ist es für mich die Urkraft, aus der ich alles nehme", beschreibt Hans die emotionale Bedeutung dieser Verbindungen.

Auch zu seiner eigentlichen Familie pflegt Hans ein enges Verhältnis. Familie sei "die Basis des Seins, des Tuns, die Erholung, die Freude, die Kraft, aber auch die Auseinandersetzung mit dem Leben", erzählt der gebürtige Steirer. Besonders geprägt habe ihn die Rolle als Vaterfigur. Seit seiner Beziehung mit Katja Keller ist er Ziehvater für deren Tochter, und durch die Ehe mit Susanne, mit der er seit 2008 glücklich verheiratet ist, erweiterte sich der Kreis um zwei Stiefsöhne. "Es ist eine wunderbare Entwicklung, die man durchläuft, wenn man Kinder hat", gibt Hans über diese prägende Erfahrung preis.

ZDF / Erika Hauri Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner und Hans Sigl, "Der Bergdoktor"-Darsteller

Getty Images Susanne Sigl und Hans Sigl bei der Bambi-Verleihung 2024

