Sydney Sweeney hat Frieden mit ihrer Körbchengröße gefunden

Sydney Sweeney (28) hat in einem Interview mit dem Magazin Us Weekly überraschend offen über Selbstliebe gesprochen und verraten, warum sie sich lange Zeit in ihrem Körper nicht wohlgefühlt hat. Die 28-jährige Schauspielerin blickte dabei auf eine Jugend zurück, die von Selbstzweifeln geprägt war – nicht wegen mangelnden Talents oder fehlenden Ehrgeizes, sondern wegen eines Körpers, der schlicht nicht in die gängigen Schönheitsnormen passte: "Ich bin mit Brüsten aufgewachsen. Ich trug in der sechsten Klasse eine 32DD (70E), und ich habe mich nie selbstbewusst gefühlt", sagte sie in dem Gespräch. Der Wunsch, sich zu verstecken statt aufzufallen, war ein ständiger Begleiter – bis eine ganz bestimmte Rolle in ihr Leben trat.

Als sie in der HBO-Erfolgsserie Euphoria die Figur der Cassie Howard übernahm – eine junge Frau, die von ihrer Umgebung permanent auf ihr Äußeres reduziert wird, dabei aber ein tiefes, verletzliches Innenleben trägt –, begann sich etwas in ihr grundlegend zu verschieben. Das intensive Eintauchen in diese Rolle öffnete Sydney einen völlig neuen Blickwinkel auf sich selbst. "Erst als ich Cassie in 'Euphoria' spielte, begann ich zu begreifen, dass Selbstbewusstsein eigentlich etwas Mächtiges ist – unsere Körper sind unglaublich. Wir sollten sie annehmen und uns wirklich wohlfühlen in unserer Haut", erklärte die Schauspielerin. Doch auch beim Tragen der sexy Kostüme am Set stieß sie immer wieder auf Probleme, mit denen viele Frauen mit größerer Oberweite zu kämpfen haben. Die Passform stimmte oft nicht, die Unterstützung fehlte, Träger schnitten ein oder die Wäsche war unangenehm zu tragen. Diese Erfahrungen inspirierten Sydney dazu, eine Pinterest-Pinnwand mit tausenden Fotos anzulegen und schließlich ihre eigene Dessous-Marke SYRN zu gründen.

2026 stellte Sydney ihre Lingerie-Kollektion der Öffentlichkeit vor, die in unterschiedlichen Linien wie "Seductress" und "Romantic" erhältlich ist und bis zu 44 Größen umfasst. Die Schauspielerin präsentierte die Stücke Ende Januar bei einem Shooting für das Magazin Cosmopolitan in Los Angeles, bei dem sie in verschiedenen SYRN-Looks posierte. Mit ihrer Marke möchte Sydney verschiedene "Welten" schaffen, in die Frauen eintauchen können, je nachdem, wie sie sich fühlen möchten. "In meinen Werken stecken meist kleine Botschaften. Ich liebe Herzen. Sogar unser Logo, meine beiden S, ist ein Herz", erklärte sie. In fünf Jahren, so ihr Wunsch, soll SYRN in den Kleiderschränken von allen zu finden sein.

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Getty Images Sydney Sweeney 2025

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Getty Images Sydney Sweeney und Jamie Lee Curtis, Los Angeles, Oktober 2025

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IMAGO / ZUMA Press Wire Christy Martin und Sydney Sweeney, Oktober 2025